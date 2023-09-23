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        Kayseri'de toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

        KAYSERİ'de,boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 21:39 Güncelleme: 23.09.2023 - 21:39
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        Kayseri'de toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
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        KAYSERİ'de,boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulundu.

        Olay, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesinde meydana geldi. Boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulan vatandaşlar, durumu polis bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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