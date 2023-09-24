Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de düğün çıkışı bıçaklı kavga: 1 uzman çavuş öldü, 2 yaralı

        KAYSERİ'de,düğün sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Uzman Çavuş Utku Can Demir (26) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:43 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de düğün çıkışı bıçaklı kavga: 1 uzman çavuş öldü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de,düğün sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Uzman Çavuş Utku Can Demir (26) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi´nde bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğün sonrası iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Diyarbakır'da görev yapan Uzman Çavuş Utku Can Demir ve 2 arkadaşı, kimliği henüz bilinmeyen kişilerce bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Utku Can Demir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Cimbom 4 köşe!
        Cimbom 4 köşe!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
        Kayseri'de toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
        CHP Kayseri İl Kongresi yapıldı
        CHP Kayseri İl Kongresi yapıldı
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de Yeşilay'ı ziyaretinde...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de Yeşilay'ı ziyaretinde...
        Kayseri'de tramvayın çarptığı Harun Can hayatını kaybetti
        Kayseri'de tramvayın çarptığı Harun Can hayatını kaybetti
        Kayseri'de tramvayın çarptığı genç öldü
        Kayseri'de tramvayın çarptığı genç öldü
        Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin için veda programı düzenlend...
        Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin için veda programı düzenlend...