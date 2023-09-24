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        Kayseri'de düğün çıkışı bıçaklı kavga: 1 uzman çavuş öldü, 2 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:27 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:30
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        Kayseri'de düğün çıkışı bıçaklı kavga: 1 uzman çavuş öldü, 2 yaralı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        UzmanÇavuş Utku Can Demir, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından alınarak Pınarbaşı ilçesi Taşlıoğlu Mahallesi'ne getirildi. Taşlıoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazına Demir'in ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. Demir, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Öte yandan iki grup arasındaki kavganın hasarlı trafik kazası nedeniyle çıktığı öğrenildi. Düğün çıkışında otoparkta Demir'in kullandığı otomobile bir başka otomobilin çaptığı, kaza sonrası çıkan tartışmada Demir'in kalbinden bıçaklandığı öğrenildi. Yaralı 2 kişinin taburcu edildiği öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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