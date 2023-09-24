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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Tarsus Spor: 80-59

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:18 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:20
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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Tarsus Spor: 80-59
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        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Umut Özgün Ergün, Muhammed Murat Zafer, Özkan Çağlayan

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 5, Ellenberg 31, Fatmanur 7, Merve, Ayşegül 7, Aslıhan, Richardson 10, Petronyte 16, Goncagül, Damla 4, Nazlı Bircan

        TARSUS SPOR: Kübra 8, Aleyna, Bogicevic 17, Büşra 3, Havva, Cave 19, Işılay 2, Yağmur 2, Aysude 7, Merve 1

        1'İNCİ PERİYOT: 27-19

        DEVRE: 51-37

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-52

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3´üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Tarsus Spor´u 80-59´luk skorla mağlup etti.

        Müsabakanın en skorer ismi 31 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol´dan Ellengerg oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-09-24 19:17:20

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