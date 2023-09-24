Melikgazi Kayseri Basketbol - Tarsus Spor: 80-59
SALON:Kadir Has
HAKEMLER: Umut Özgün Ergün, Muhammed Murat Zafer, Özkan Çağlayan
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 5, Ellenberg 31, Fatmanur 7, Merve, Ayşegül 7, Aslıhan, Richardson 10, Petronyte 16, Goncagül, Damla 4, Nazlı Bircan
TARSUS SPOR: Kübra 8, Aleyna, Bogicevic 17, Büşra 3, Havva, Cave 19, Işılay 2, Yağmur 2, Aysude 7, Merve 1
1'İNCİ PERİYOT: 27-19
DEVRE: 51-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-52
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3´üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Tarsus Spor´u 80-59´luk skorla mağlup etti.
Müsabakanın en skorer ismi 31 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol´dan Ellengerg oldu.
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN
2023-09-24 19:17:20