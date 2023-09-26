Çamaşır asarken balkondan düşen 8 aylık hamile kadın yaralandı
KAYSERİ'de,1´inci kattaki evinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybedip düşen Suriye uyruklu 8 aylık hamile Emel El Ahmet (37), yaralandı.
KAYSERİ'de,1´inci kattaki evinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybedip düşen Suriye uyruklu 8 aylık hamile Emel El Ahmet (37), yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Fulya Sokak'ta 2 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. 8 aylık hamile Emel El Ahmet, oturdukları 1´inci kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken, dengesini kaybedip, düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kadın, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.