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        Çamaşır asarken balkondan düşen 8 aylık hamile kadın yaralandı

        KAYSERİ'de,1´inci kattaki evinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybedip düşen Suriye uyruklu 8 aylık hamile Emel El Ahmet (37), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:40
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        Çamaşır asarken balkondan düşen 8 aylık hamile kadın yaralandı
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        KAYSERİ'de,1´inci kattaki evinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybedip düşen Suriye uyruklu 8 aylık hamile Emel El Ahmet (37), yaralandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Fulya Sokak'ta 2 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. 8 aylık hamile Emel El Ahmet, oturdukları 1´inci kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken, dengesini kaybedip, düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kadın, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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