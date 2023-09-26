Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 8 gözaltı 

        KAYSERİ'deterör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 8 gözaltı 
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'deterör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, 8 kişinin terör örgütü üyesi olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Evlerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Shakira'ya yeni suçlama
        Shakira'ya yeni suçlama
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Büyükşehirin katı atık düzenleme tesisi Gold Standart sertifikasına sahip o...
        Büyükşehirin katı atık düzenleme tesisi Gold Standart sertifikasına sahip o...
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Kayseri'de konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Kayseri'de konuştu:
        Kayseri'de balkondan düşen hamile kadın yaralandı
        Kayseri'de balkondan düşen hamile kadın yaralandı
        Kayseri'de oda başkanlarından İSO'nun ilk 500 listesine giren firmalara teb...
        Kayseri'de oda başkanlarından İSO'nun ilk 500 listesine giren firmalara teb...
        Kayseri'nin 4. organize sanayi bölgesinin adı Erciyes OSB olacak
        Kayseri'nin 4. organize sanayi bölgesinin adı Erciyes OSB olacak
        Çamaşır asarken balkondan düşen 8 aylık hamile kadın yaralandı
        Çamaşır asarken balkondan düşen 8 aylık hamile kadın yaralandı