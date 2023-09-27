Bipolar hastası genç 'yardım' ve 'iş' için gittiği kaymakamlıkta olay çıkardı KAYSERİ'de,Kocasinan Kaymakamlığı'na giderek sosyal yardım ve iş talebinde bulunan bipolar hastası Tuğrul Ç. (21), istekleri yerine gelmeyince olay çıkardı. Kaymakamlıkta görevli bir polisin otomobilinin camlarını kıran, bir koruma polisini ısırdığı ve kaymakamlıkta görevli polise direnen ve olay sırasında kendisi de yaralanan Tuğrul Ç., ters kelepçeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de,Kocasinan Kaymakamlığı'na giderek sosyal yardım ve iş talebinde bulunan bipolar hastası Tuğrul Ç. (21), istekleri yerine gelmeyince olay çıkardı. Kaymakamlıkta görevli bir polisin otomobilinin camlarını kıran, bir koruma polisini ısırdığı ve kaymakamlıkta görevli polise direnen ve olay sırasında kendisi de yaralanan Tuğrul Ç., ters kelepçeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan Kocasinan Kaymakamlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bipolar hastası olan Tuğrul Ç., kaymakamlığa gelerek, sosyal yardım ve iş talebinde bulundu. Kaymakamlıkta görevli personelin yaptığı inceleme sonrası Tuğrul Ç.'nin sosyal yardım alamayacağı belirlendi. Bu karara sinirlenen Tuğrul Ç., önce polis noktasında görevli polise direnerek olay çıkardı, ardından da kaymakamlıkta görevli başka bir polise ait otomobilin üzerine çıkarak zıpladı ve camlarını kırdı. Kaymakamlık koruma polisini de ısırarak yaraladığı iddia edilen ve olay sırasında kendisi de yaralanan Tuğrul Ç., olay yerine çağrılan takviye polis ekipleri tarafından ters kelepçe ile etkisiz hale getirildi. Tuğrul Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.