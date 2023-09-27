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        Çiçeklerine bakmak için çıktığı damdan düşüp öldü

        KAYSERİ'de,çiçeklerine bakmak için çıktığı 3 katlı binanın damından düşen Mustafa Üzel (49), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 22:58 Güncelleme: 27.09.2023 - 23:00
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        Çiçeklerine bakmak için çıktığı damdan düşüp öldü
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        KAYSERİ'de,çiçeklerine bakmak için çıktığı 3 katlı binanın damından düşen Mustafa Üzel (49), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Profesör Fevzi Fevzioğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çiçeklerine bakmak için 3 katlı binanın damına çıkan Mustafa Üzel, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Üzel'i Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Üzel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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