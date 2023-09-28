Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Taksiye çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı

        KAYSERİ'detaksiye çarpan motosikletin Irak uyruklu sürücüsü İbrahim A. öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:36 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksiye çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'detaksiye çarpan motosikletin Irak uyruklu sürücüsü İbrahim A. öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Kocasinan Bulvarı´nda meydana geldi. Irak uyruklu İbrahim A. idaresindeki 31 MB 3716 plakalı motosiklet, K.T. yönetimindeki 38 T 1390 plakalı taksiye arkadan çarptı. Kazada İbrahim A. hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı A.İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamını İbrahim A.'nın cenazesi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        "Adeta perişan oldu"
        "Adeta perişan oldu"
        Irak'taki yangın anı kamerada
        Irak'taki yangın anı kamerada
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek

        Benzer Haberler

        Kayseri'de taksiye çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kayseri'de taksiye çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kayseri'de "Sis Operasyonu" kapsamında 5 zanlı yakalandı
        Kayseri'de "Sis Operasyonu" kapsamında 5 zanlı yakalandı
        BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ OTOMOBİLDE TABANCA KABZASIYLA DARBEDERKEN KAZA Y...
        BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ OTOMOBİLDE TABANCA KABZASIYLA DARBEDERKEN KAZA Y...
        Boşanma aşamasındaki eşini otomobilde tabanca kabzasıyla darbederken kaza y...
        Boşanma aşamasındaki eşini otomobilde tabanca kabzasıyla darbederken kaza y...
        Kayseri'de zorla alıkoyduğu boşanma aşamasındaki eşini yaralayan zanlı kaza...
        Kayseri'de zorla alıkoyduğu boşanma aşamasındaki eşini yaralayan zanlı kaza...
        Çiçeklerine bakmak için çıktığı damdan düşüp öldü
        Çiçeklerine bakmak için çıktığı damdan düşüp öldü