Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa 1740 TL ceza KAYSERİSPOR'dateknik direktörlük yaptığı dönemde sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a küfür ederek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ahmet Ç., 87 gün karşılığı 1740 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİSPOR'dateknik direktörlük yaptığı dönemde sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a küfür ederek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ahmet Ç., 87 gün karşılığı 1740 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 8 Nisan'da Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Kayserispor eski teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ahmet Ç.. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, 'Hahaha güldürme beni ya Kayseri'desin ya öyle yürek yemiş gibi konuşma Kayseri'nin kölesi' şeklinde yorum yaptı ve küfür etti. Şikayet üzerine şüpheli Ahmet Ç. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Ahmet Ç. katılmadı. Hikmet Karaman'ın şikayetçi avukatı ise salonda hazır bulundu. Sanık Ahmet Ç., Ankara'dan talimatla alınan önceki ifadesinde, "Müştekiyi tanırım. O gün, biraz agresiftim. Ergenlikten kaynaklı bir durumdu. Kendisine yanlış bir cümle kullandım farkındayım ve pişmanım. Kendisinden özür diliyorum. Kendisine saygı duyuyorum" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Ahmet Ç.'yi, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 87 adli gün karşılığı 1740 TL para cezasına çarptırdı. Hakim sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.