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        Bakan Özhaseki: Evin yüksek olması, yıkılmasına sebep değil

        ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Tünel kalıp sistemiyle genellikle son dönemde ortaya koyduğumuz mevzuata uygun olarak yapılan evlerde biraz korku taşıyabilirsiniz ama endişeniz olmasın, rahat olun. Evin yüksek olması, yıkılmasına sebep değil. Denizin üstüne bile ev yapılır. Yeter ki oradaki mevzuata uygun olsun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:45
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        Bakan Özhaseki: Evin yüksek olması, yıkılmasına sebep değil
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        ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Tünel kalıp sistemiyle genellikle son dönemde ortaya koyduğumuz mevzuata uygun olarak yapılan evlerde biraz korku taşıyabilirsiniz ama endişeniz olmasın, rahat olun. Evin yüksek olması, yıkılmasına sebep değil. Denizin üstüne bile ev yapılır. Yeter ki oradaki mevzuata uygun olsun" dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hayırseverler tarafından yaptırılan Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Özhaseki, yaptığı konuşmada, "Allah ülkemize bir daha böyle bir afet vermesin. Ama biliyoruz ki bu ülke deprem ülkesi. Son 100 yıl içerisinde ülkemizde ana kara ve denizlerimizde 6 ve üzerindeki şiddette 226 farklı deprem meydana geldi. Senede neredeyse 2 veya 3 tane büyük deprem var. Ölen insanlarımızın sayısı 130 bin. Maddi değeri hiç ölçülemez, milyarlarca dolar. Şimdi de bundan 6 ay kadar önce Kahramanmaraş merkezli büyük bir deprem meydana geldi. Gecemiz gündüzümüz orada geçiyor. Bütün enerjimizi oraya vermeye çalışıyoruz. Eskiden her hafta sonu Kayseri'ye gelirdim. Şimdi 3 haftada bir, 4 haftada bir zor geliyorum. Hep o taraflara gitmeye çalışıyorum. Neden? Halen 1 milyon 900 bin vatandaşımız evlerinin dışında. Orada yapılması gereken ev sayısı 680 bin, iş yerleri 170 bin. Birkaç tane şehir yapacaksınız. Maddi sorunu aştık diye düşünün. Onun inşa malzemelerini bulup ustaların ekipmanını dizip müteahhit gruplarıyla orada iş yapmak bile başlı başına ayrı bir zorluk. Oraları ayağa kaldırmak adına bakanlığımız, naçizane başlarında da ben olmak üzere gece gündüz uğraşıyoruz. Allah mahcup etmesin. İnşallah bu yükün altından kalkacağız. O kardeşlerimizi güvenilir evlerine kavuşturacağız ve onların duasını almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        'ENDİŞENİZ OLMASIN'

        Mevzuata uygun yapılan binaların önemine vurgu yapan Bakan Özhaseki, "Tünel kalıp sistemiyle genellikle son dönemde ortaya koyduğumuz mevzuata uygun olarak yapılan evlerde biraz korku taşıyabilirsiniz ama endişeniz olmasın, rahat olun. Evin yüksek olması, yıkılmasına sebep değil. Yeter ki mevzuata uygun yapılmış olsun. Denizin üstüne bile ev yapılır. Yeter ki oradaki mevzuata uygun olsun. Bundan dolayı da güzel evlerinizde sağlıkla oturun, huzurla oturun, ağız tadıyla oturun" dedi.

        Bakan Özhaseki, programının ardından Kocasinan ilçesinde açılışını gerçekleştireceği Kafe Sinan Kütüphanesi'ne geçti.

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