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        İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü

        KAYSERİ'deinşaatı devam eden 8 katlı binanın girişinden 5 metre derinliğindeki asansör boşluğuna düşen işçi Mehmet Kuruşcu (58), hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:10 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:15
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        İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü
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        KAYSERİ'deinşaatı devam eden 8 katlı binanın girişinden 5 metre derinliğindeki asansör boşluğuna düşen işçi Mehmet Kuruşcu (58), hayatını kaybetti. 

        Olay, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Erdek Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Mehmet Kuruşcu, 8 katlı inşaatın, giriş katından dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre derinlikdeki bodruma inen asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Kuruşcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kuruşcu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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