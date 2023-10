Sosyalleşmek için gittiği kursta keşfedildi, milli takımın vazgeçilmezi oldu Kayseri'de sosyalleşmek için gittiği spor okulunda, antrenörü tarafından yetenekleri fark edilen down sendromlu Hacı Ömer Arslantürk (14), Futsal Milli Takımı'na kaleci olarak seçildi. Arslantürk, başarılı oyunu ile milli takımın vazgeçilmez ismi oldu. Hacı Ömer´in babası Abdullah Arslantürk, Futsal Milli Takımı'nın 10 Eylül'de Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Her babanın duyduğu gururu biz de duyduk. Şampiyonada İstiklal Marşı'nı söylettiler, madalya aldılar, bayrağımızı göndere çektiler. Bu bizim için her şeye bedel. Hiçbir aile çocuğundan utanmasın. Aileler, çocuklarını sosyalleştirsinler. Hacı Ömer daha 14 yaşında. Milli takımdakilerin yaşı 25 ile 40 arasında değişiyor. Hacı Ömer milli takımın en küçük oyuncusu" dedi.

Kayseri'de sosyalleşmek için gittiği spor okulunda, antrenörü tarafından yetenekleri fark edilen down sendromlu Hacı Ömer Arslantürk (14), Futsal Milli Takımı'na kaleci olarak seçildi. Arslantürk, başarılı oyunu ile milli takımın vazgeçilmez ismi oldu. Hacı Ömer´in babası Abdullah Arslantürk, Futsal Milli Takımı'nın 10 Eylül'de Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Her babanın duyduğu gururu biz de duyduk. Şampiyonada İstiklal Marşı'nı söylettiler, madalya aldılar, bayrağımızı göndere çektiler. Bu bizim için her şeye bedel. Hiçbir aile çocuğundan utanmasın. Aileler, çocuklarını sosyalleştirsinler. Hacı Ömer daha 14 yaşında. Milli takımdakilerin yaşı 25 ile 40 arasında değişiyor. Hacı Ömer milli takımın en küçük oyuncusu" dedi.

Kayseri'de yaşayan Hacı Ömer Arslantürk, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Amatör futbol ile ilgilenen babasının yanında maçlara giden Arslantürk, geçen sürede futbola ilgi duymaya başladı. Babası, Hacı Ömer'i sosyalleşmesi için Kocasinan Belediyesi Down Futsal Takımı'na yazdırdı. Burada kalecilik yapan Hacı Ömer, Kocaeli 'de oynanan Down Futsal Türkiye Şampiyonası'nda milli takım antrenörü tarafından keşfedilerek, 5 ay önce takıma kaleci olarak seçildi ve takımın vazgeçilmez kalecisi oldu. 3-10 Eylül arasında İtalya'da düzenlenen Avrupa Down Futsal Şampiyonası'nda milli takım şampiyon oldu. Amatör futbol ile ilgilendiğini söyleyen baba Abdullah Arslantürk, "Hocamızın ön ayak olmasıyla oğlumuzu futsala başlattık. Biz de çabaladık ve sonu mutlu bitti. 14 yaşında milli takıma seçildi. Benimle maçlara gidip geliyordu. Bir ara basketbola gönderdim. Kaleciliğe ilgisi vardı. Uğur Hoca ile tanışınca da futbola yöneldik. Her babanın duyduğu gururu biz de duyduk. Şampiyonada İstiklal Marşı'nı söylettiler, madalya aldılar, bayrağımızı göklere çektiler. Bu bizim için her şeye bedel. Çocuklarımız mutlu olsun, bu bizim için yeter. Bizim başka bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH ARSLANTÜRK: HİÇBİR AİLE ÇOCUĞUNDAN UTANMASIN

Ailelere tavsiyelerde bulunan Arslantürk, "Hiç bir aile çocuğundan utanmasın. Aileler, çocuklarını evlere tıkmasınlar, çıkarıp gezdirsinler ve sosyalleştirsinler. Bu çocuklar böyle oldu diye utanmasınlar. Tanıdığım ailelerden bazıları çocuklarından utanıyor. Bunları bize Allah verdi. Bu çocukların günahı ve kötü niyeti yok. Bazıları çocukları ile ilgilenmeyerek, 'Çocuk nasıl olsa böyle, gerek yok ne ilgileneceğim' diyorlar. Hacı Ömer, okumayı ve yazmayı biliyor. Her şeyi kendi hallediyor. Her işini kendi yapıyor. Ailelere tavsiyem çocuklarını gezdirsinler. Hacı Ömer, buraya geldi ve arkadaşları oldu. Kendi için de çok güzel oluyor. Yavaş yavaş konuşması düzeliyor. Kendine olan öz güveni geliyor. Önceden korkaktı, konuşamazdı. Ama şimdi öyle değil. Artık kendine güveniyor. İnsanların down sendromlu çocuklara bakış açısı kötü değil. Bu çocuklar sadece ilgi istiyor. İlgi duyulursa başarılı oluyorlar" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMIN EN KÜÇÜK OYUNCUSU"

Hacı Ömer'in şampiyonluk serüvenine değinen baba Arslantürk, "Şampiyonluk serüvenimiz biraz zorlu geçti. İdmanlar için özel kaleci tuttuk. Çok çabaladık. Biraz yorulduk ama şampiyonluk geldi. Milli takıma seçildiğinde şaşırdık. Kocaeli'deki şampiyonada hoca bize gelerek, 'Bu çocukta yetenek var, çabalarsanız milli takıma seçilir' dedi. Biz de özel dersler aldırdık. Hacı Ömer daha 14 yaşında. Milli takımdakilerin yaşı 25 ile 40 arasında değişiyor. Hacı Ömer, milli takımın en küçük oyuncusu. Bu ailemize gurur verdi" şeklinde konuştu.

UĞUR ARI: HACI ÖMER İÇİN GURUR VERİCİ BİR DURUM

Down Futsal Milli Takım Antrenörü Uğur Arı ise, "Kocasinan Belediyesi bünyesinde yaklaşık 1,5 yıl önce down futsal takımı kurduk. Hacı Ömer buradaki çalışmalarının ardından milli takıma seçildi. Bu yıl 3-10 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen Avrupa Down Futsal Şampiyonası'nda şampiyon olan takımın sporcusu oldu. Bu da Hacı Ömer için çok gurur verici bir durum oldu. İlk olarak futbolcu olarak başladı. Sonrasında yetenekleri kaleciliğe daha yatkın olduğu için kaleciliğe geçirdik. Yaklaşık 20 yıl milli takımda kaleci olarak kalacak. Bu sene spor lisesini kazandı. 1'inci sınıftan devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"BU ÇOCUKLARIN BİZDEN BİR FARKI YOK"

Televizyon ve sosyal medyadan başarılarını gören ailelerin aradıklarını söyleyen Arı, "Arayanlar, 'Biz de çocuğumuzu göndermek istiyoruz, antrenmanlara nasıl getiririz' diye soruyorlar. Biz de onlara elimizden geldiği kadarıyla destek vermeye çalışıyoruz. Futbol, atletizm ve masa tenisine yönlendiriyoruz. Bir çok branşımız var. Kayseri'de ne kadar çocuğumuz varsa bunlara elimizden geldiği kadarıyla öncülük etmeye çalışıyoruz. Bunları hayata kazandırmamız lazım. Bu çocukların bizden bir farkı yok. O yüzden sosyalleşmeleri lazım. Hayata girdikçe kendilerinin farkına varabiliyorlar. Yeter ki bir şey yapabileceklerini hissetsinler. Belki 3 antrenmanda değil de 5 antrenmanda bir şeyler öğreniyorlar ama sonuçta öğrenebiliyorlar. Bütün özel sporcularımız muhakkak yapabileceği bir spor branşı vardır. Biz de onu bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILIN MİLLİ TAKIM KALECİSİ OLACAK"

Hacı Ömer'in milli takıma nasıl seçildiğini anlatan antrenör Arı, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak ilk kez geçen sene Kocaeli'de Down Futsal Türkiye Şampiyonası yaptık. Hacı Ömer orada Kocasinan Futsal Takımı'nın kalecisiydi. Futsalda kayma hareketi çok önemlidir. Orada yaptığı ayak kayma hareketiyle bizim kaleci antrenörü arkadaşımız, 'Hacı Ömer'i milli takıma alalım, çalışmalara gelsin' dedi. Bu şekilde milli takım serüveni başlamış oldu. Geldiği güne nazaran inanılmaz ilerleme kaydetti. Kamp ve antrenmanlar sonucunda daha da kaydedecek. Hacı Ömer, önümüzdeki 20 yılın milli takım kalecisi olacak. Spor lisesini bitirdikten sonra beden eğitimi bölümünü okuyacak" diyerek sözlerini tamamladı.

2023-10-01 11:54:43