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        Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

        KAYSERİ'dekiErciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:55
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        Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
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        KAYSERİ'dekiErciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

        Erciyes Dağı'nda gece saatlerinde başlayan yağmur, 3 bin 916 metredeki zirveden 3 bin 500 metredeki Hörgüçkaya ve Şeytanderesi mevkisine kadar kara dönüştü. Bölgede yaklaşık 3-5 santimetre arasında kar yağışı gerçekleşti. Zirveye yağan karın ardından kent merkezinde hava sıcaklığı 8-10 derece birden düştü.

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