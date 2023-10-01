Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
KAYSERİ'dekiErciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Giriş: 01.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:55
KAYSERİ'dekiErciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Erciyes Dağı'nda gece saatlerinde başlayan yağmur, 3 bin 916 metredeki zirveden 3 bin 500 metredeki Hörgüçkaya ve Şeytanderesi mevkisine kadar kara dönüştü. Bölgede yaklaşık 3-5 santimetre arasında kar yağışı gerçekleşti. Zirveye yağan karın ardından kent merkezinde hava sıcaklığı 8-10 derece birden düştü.