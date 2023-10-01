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        Ankara'daki patlamada kullanılan araç, Kayseri'de gasbedilmiş

        ANKARA'daEmniyetGenel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan bombalı eylemde kullanılan aracın, Kayseri'nin Develi ilçesinden gasbedildiği ortaya çıktı. Teröristlerin aracın sahibi veteriner Mikail Bozağan'ı (24) öldürdükten sonra aracı çaldıkları ve eylemi gerçekleştirdikleri bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 13:34 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:35
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        Ankara'daki patlamada kullanılan araç, Kayseri'de gasbedilmiş
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        ANKARA'daEmniyetGenel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan bombalı eylemde kullanılan aracın, Kayseri'nin Develi ilçesinden gasbedildiği ortaya çıktı. Teröristlerin aracın sahibi veteriner Mikail Bozağan'ı (24) öldürdükten sonra aracı çaldıkları ve eylemi gerçekleştirdikleri bildirildi.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana geldi. Giriş kapısı önüne 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. Teröristlerden birisi kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürdükleri öğrenildi. Teröristlerin dün akşam Bozağan'ı öldürdükten sonra da Ankara'ya gasbettikleri araçla giderek bombalı eylemi gerçekleştirdikleri bildirildi. Bozağan'ın cenazesi, otopsi için Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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