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        Bakan Özhaseki: İçişleri Bakanlığı'na saldıran o köpekleri toprağa gömeceğiz

        ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Nihayetinde bir taraftan bu ülkeyi büyüteceğiz. Bir taraftan birliğimizi, dirliğimizi sağlayacağız. Bir taraftan da bugünkü gibi İçişleri Bakanlığı'na saldıran o köpekleri toprağa gömeceğiz. Bir daha da inşallah oradan çıkamayacaklar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:15
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        Bakan Özhaseki: İçişleri Bakanlığı'na saldıran o köpekleri toprağa gömeceğiz
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        ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Nihayetinde bir taraftan bu ülkeyi büyüteceğiz. Bir taraftan birliğimizi, dirliğimizi sağlayacağız. Bir taraftan da bugünkü gibi İçişleri Bakanlığı'na saldıran o köpekleri toprağa gömeceğiz. Bir daha da inşallah oradan çıkamayacaklar" dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri ziyaretinin 3'üncü gününde Kayseri Şeker Fabrikası'nın 69. Kampanya Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "Cennet gibi bir vatana sahip gerçekten 4 mevsimin yaşandığı, her bir tarafında övünebileceğimiz güzelliklerin olduğu bir ülkenin içerisindeyiz. Ama bu ülkenin de geçmişte şöyle bir namı var. Genellikle tarihçiler, bu coğrafyaya 'gel geç coğrafyası' diyorlar. Neden öyle söylüyorlar? Burada binlerce yıldır yaşayan ve devam ettirilen bir kadim medeniyet yok. Biz bin yıldır varız. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da burada yaşamaya zaten azimliyiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu cennet vatanın da 2 tane dezavantajı var. Bu dezavantajı bilerek yaşamamız lazım. İkisi de yer altında. Yer üstü zaten cennet gibi. Birisi, bir türlü fitneli laflar bitmek bilmez. Onlar genellikle dış tahriklidir,  desteklidir. İkincisi de depremselliktir. Ne yazık ki böyle de bir acı tarafımız var" ifadelerini kullandı.

        '254 MİLYAR DOLARA ÇIKAN İHRACATIMIZ VAR'

        Terör örgütleri konusuna değinen Bakan Özhaseki, "FETÖ de insanlara din tarafından yaklaştığı için insanlarımız onlara, 'güzel insanlar, dindar insanlar, bak evlatlarımızı okutuyorlar' diyerek yaklaştı. Ama öyle bir gün geldi ki o gün içerisinde gerçek yüzleri de belli oldu. Bunun gibi 3-5 tane daha terör örgütü sayabilirim. Bunların hepsinin besleyenleri aynı. Aynı ülkeden besleniyorlar. Bunlara aynı ülke hayal veriyor. İstekleri de aynı. Biz bunları bilerek hareket etmek zorundayız Bunlara karşı Allah'a hamdolsun, senelerdir mücadele ediyoruz. 21 yıllık iktidarımız döneminde emin olun birinci işimiz bunlarla mücadele olmuştur. Sonra da bir taraftan, 'şeytan taşlarken, ibadet etmezsek olmaz' diyerek ülkede birçok işi takip etmeye koyulduk. Çok şükür güzel de işler oldu. 21 yıl içerisinde yapılanlar, az şeyler mi? İddia ile söylüyorum. Her bir alanda ulaşımda, bayındırlıkta, ekonomide, sağlıkta, diğer alanların her birinde geçmişte Cumhuriyet tarihi boyunca ne kadar çok iş yapılmışsa, yapanlardan Allah razı olsun, ölenlere Allah rahmet etsin, onların her birisinden birkaç kat daha fazla iş yapmış iktidarımız var. Bunca sıkıntıya rağmen 254 milyar dolara çıkan ihracatımız var" diye konuştu.

        'BU ÜLKEDE GÜÇLÜ OLMAK BİR MECBURİYETTİR'

        Yaşanılan problemlere rağmen Türkiye'de İHA, SİHA, tank ve tüfek üretildiğini belirten Bakan Özhaseki, "İsrail'den, Amerika'dan parasını vererek İHA alamazken, şimdi üretip dünyaya satan ülke haline geldik. Silahlanma konusunda kendi yaptığımız yerli üretim yüzde 80'leri buldu. Bu ülkede güçlü olmak bir mecburiyettir. Bunu mecburen yapacağız. Yoksa bizi yaşatmazlar. Bunu biliyoruz. Ama bir taraftan da ekonomik büyümeyi sağlamak adına bin bir türlü çalışmalar yapıyoruz. Bütün bunları söylerken, 'her iş bitti, ne var ki' demiyoruz. Çünkü yaşadığımız dönem içerisinde kendi küçük hanemizde bile problemler bitmez. Onu çözecek aile reisidir. Onu çözecek annedir. Aile birliğidir. Önemli olan soruları çözebilme iradesi, olaya hakim olabilmedir. Çok şükür bizim için de bulunduğumuz ittifakımız da Cumhur İttifakı olarak birlik beraberlik içerisinde yerli ve milli insanlar olarak ülkemizin her türlü sorununa sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

        Bakan Özhaseki  "O, 'altılı grup' diyorlar ya, onlar sokakta gördükleri herkese bir cumhurbaşkanı yardımcılığı verdikleri için kaça çıktığının sayısını bilmiyorum. Onlar bile şimdi, 'Allah'tan iktidar olamamışız, çok şükür iyi bari, yoksa milleti bir felaket bekliyordu' diyorlar. Kendileri söylüyorlar. O yüzden biz de çalışmaya devam edeceğiz. Gayret edeceğiz. Nihayetinde bir taraftan bu ülkeyi büyüteceğiz. Bir taraftan birliğimizi, dirliğimizi sağlayacağız. Bir taraftan da bugünkü gibi İçişleri Bakanlığı'na saldıran o köpekleri toprağa gömeceğiz. Bir daha da inşallah oradan çıkamayacaklar"  diye konuştu.

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