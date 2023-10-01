Ankara'daki patlamada kullanılan araç, Kayseri'de gasbedilmiş (2)

AMCASI:YEĞENİM,VATANINA MİLLETİNE SADIK BİR İNSANDI

Ankara'daki saldırıda kullanılan aracın sahibi Mikail Bozlağan'ın gasbedilerek öldürülmesi sonrası ailesi taziyeleri kabul etmeye başladı. Amca, Bahri Bozlağan yeğeninin vatanına, milletine sadık bir insan olduğunu söyledi. Otomobilin saldırıda kullanıldığını sonradan öğrendiklerini anlatan amca Bozlağan, "Biz olayın böyle olduğunu bilmiyorduk. Sonra bir yakınımız aradı. Diğer ortağını da arayınca saldırıda bu aracın kullanıldığını öğrendik. Evine kalorifer yaptırmak için aracına boru yüklemiş. O borular da gözüküyormuş. Yeğenim evliydi. 6 aylık bir yavrusu vardı" dedi.

Öte yandan, Mikail Bozlağan'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi alan Bozlağan'ın yakınları gözyaşı döktü. Bozlağan'ın yarın Develi ilçesinde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi

2 YIL ÖNCE EVLENMİŞ

Veteriner Mikail Bozlağan'ın, 2 yıl önce evlendiği, 6 ay önce de baba olduğu ortaya çıktı. Bozlağan'ın, dün akşam Tomarza ilçesi ve çevre mahallelerde hasta hayvan kontolü için yola çıktığı öğrenildi. Ayrıca, Bozlağan bir başka veteriner arkadaşı ile oradaki işlerinin bitirmesinin ardından Adana sınırında başka bir hasta hayvan için yola çıkacakları bildirildi.

6 YAŞINDAYKEN KAYBOLMUŞ

Saldırı öncesi aracı gasbedilip öldürülen Mikail Bozlağan'ın, 2005 yılında, 6 yaşında olduğu dönemde, Kayseri´nin Develi ilçesinde mantar toplamak isterken, kuzeni ile yollarını kaybederek, 4 gün sonra Adana´nın Feke ilçesinde bulundukları ortaya çıktı. Bu olayda Mikail Bozlağan'ın kuzeni Hasan Bozlağan'ın ölü bulunduğu, Bozlağan'ın ise sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi. DHA)

DHA-Genel - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN

2023-10-01 15:34:26