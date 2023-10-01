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        Kayseri'de sağanak sele neden oldu

        KAYSERİ'ninYeşilhisar ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan sağanakta sel oluştu, tarım alanları zarar gördü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 16:55 Güncelleme: 01.10.2023 - 17:00
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        Kayseri'de sağanak sele neden oldu
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        KAYSERİ'ninYeşilhisar ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan sağanakta sel oluştu, tarım alanları zarar gördü. 

        Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Ören Yerin ve Çadırkaya Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Kısa sürede şiddetini arttıran sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Selde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tarım alanları zarar gördü. Yetkililer, bölgede tedbirler alındığını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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