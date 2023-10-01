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        Talasgücü Belediyespor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 18:05 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:10
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        Talasgücü Belediyespor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1
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        STAT: AtatürkSporKompleksi Yan Saha

        HAKEMLER: Berk Çekal, Adnan Akbulut, Hasan Hüseyin Yazıcılar

        TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can- Enes, Mahmuthan Samet, Akın, Emir (Dk.69 Berkay), Muhammed Emir (Dk.55 Taylan) Ahmet, Canberk (Dk.83 Murat), Mert (Dk.83 Ercan), Süleyman (Dk.69 Ramazan), Erkan

        GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER: Erdoğan- Ayhan, Nebi, Ömer Faruk, Ümit, Batuhan (Dk.90 Erdem Can), Mehmetcan (Dk.61 Sertan), Taner, Osman Can (Dk.61 Necati Atilla), Hüseyin, Ali

        GOLLER: Dk.45+2 Muhammed Emir, Dk.70 Taylan (Talasgücü Belediyespor)- Dk.67 Ali (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)

        SARI KARTLAR: Emir, Mahmuthan Samet, Taylan, Çağrı (Talasgücü Belediyespor) Erdoğan, Mehmetcan, Nebi (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)

        TFF 3´üncü Lig 1´inci grupta yer alan Talasgücü Belediyespor, sahasında ağırladığı Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i 2-1´lik skor ile mağlup etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-10-01 18:04:21

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