Talasgücü Belediyespor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1
STAT: AtatürkSporKompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Berk Çekal, Adnan Akbulut, Hasan Hüseyin Yazıcılar
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can- Enes, Mahmuthan Samet, Akın, Emir (Dk.69 Berkay), Muhammed Emir (Dk.55 Taylan) Ahmet, Canberk (Dk.83 Murat), Mert (Dk.83 Ercan), Süleyman (Dk.69 Ramazan), Erkan
GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER: Erdoğan- Ayhan, Nebi, Ömer Faruk, Ümit, Batuhan (Dk.90 Erdem Can), Mehmetcan (Dk.61 Sertan), Taner, Osman Can (Dk.61 Necati Atilla), Hüseyin, Ali
GOLLER: Dk.45+2 Muhammed Emir, Dk.70 Taylan (Talasgücü Belediyespor)- Dk.67 Ali (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)
SARI KARTLAR: Emir, Mahmuthan Samet, Taylan, Çağrı (Talasgücü Belediyespor) Erdoğan, Mehmetcan, Nebi (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)
TFF 3´üncü Lig 1´inci grupta yer alan Talasgücü Belediyespor, sahasında ağırladığı Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i 2-1´lik skor ile mağlup etti.
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN
2023-10-01 18:04:21