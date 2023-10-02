(ÖZEL) Kayserispor Başkanı Çamlı: Posası çıkmış oyuncularla değil kendi çocuklarımızla sahada olacağız Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Avrupa'da posası çıkmış oyuncularla değil, bizim kendi çocuklarımızla sahada ilk 11' de olacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.10.2023 - 10:11 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:15 facebook

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