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        (ÖZEL) Kayserispor Başkanı Çamlı: Posası çıkmış oyuncularla değil kendi çocuklarımızla sahada olacağız

        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Avrupa'da posası çıkmış oyuncularla değil, bizim kendi çocuklarımızla sahada ilk 11' de olacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:11 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:15
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        (ÖZEL) Kayserispor Başkanı Çamlı: Posası çıkmış oyuncularla değil kendi çocuklarımızla sahada olacağız
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        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Avrupa'da posası çıkmış oyuncularla değil, bizim kendi çocuklarımızla sahada ilk 11' de olacağız" dedi.

        Avrupa Kayserililer Derneği'nin Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği toplantıya katılan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Demirören Haber Ajansı'na

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