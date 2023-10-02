(ÖZEL) Kayserispor Başkanı Çamlı: Posası çıkmış oyuncularla değil kendi çocuklarımızla sahada olacağız
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Avrupa'da posası çıkmış oyuncularla değil, bizim kendi çocuklarımızla sahada ilk 11' de olacağız" dedi.
Giriş: 02.10.2023 - 10:11 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:15
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Avrupa'da posası çıkmış oyuncularla değil, bizim kendi çocuklarımızla sahada ilk 11' de olacağız" dedi.
Avrupa Kayserililer Derneği'nin Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği toplantıya katılan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Demirören Haber Ajansı'na