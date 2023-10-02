Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor taraftarından Çağdaş Atan'a 'Sahte Euro' ile tepki

        Kayserispor-Başakşehir FK maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'ın fotoğraflarının olduğu sahte Euro'ları tribünlerden atarak genç teknik adama tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 20:30 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor taraftarından Çağdaş Atan'a 'Sahte Euro' ile tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayserispor-Başakşehir FK maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'ın fotoğraflarının olduğu sahte Euro'ları tribünlerden atarak genç teknik adama tepki gösterdi.

        Sezon başında ilk 4 hafta Kayserispor'un teknik direktörü olduğu dönemde sarı-kırmızlı takımdan ayrılan Başakşehir FK ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, yeni takımıyla ilk kez Kayseri'ye geldi. Sarı-kırmızılı takım taraftarları ise mücadele öncesi Atan aleyhine tezahüratlarda bulundu. Kayserispor taraftarı, 'Kayseri'yi satanı biz de satarız' ve 'Çağdaş Atan'a pembe tezkere' sloganları attı. Kayserisporlu taraftarlar, sol üst köşesinde 1 milyon 440 bin Euro yazan, üzerinde ise Çağdaş Atan'ın fotoğrafının bulunduğu 500'er Euro'luk sahte banknotları tribünlerden sahaya attı. Çağdaş Atan, seronomi öncesi stadyuma ilk çıktığı anda ise tribünler tarafından ıslıklandı.

        Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Gün gelir ihanet eden, sadaket ister' yazılı bir de pankart açtı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN-İlyas KAPLAN

        2023-10-02 20:29:52

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        1 TL vermediği için bıçakladı
        1 TL vermediği için bıçakladı
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        7 araç birbirine girdi
        7 araç birbirine girdi
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?

        Benzer Haberler

        Teröristlerin aracını gasbedip, öldürdüğü veteriner son yolculuğuna uğurlan...
        Teröristlerin aracını gasbedip, öldürdüğü veteriner son yolculuğuna uğurlan...
        Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin katlettiği şehit veterin...
        Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin katlettiği şehit veterin...
        Kayseri'de GES projesi ile yıllık 30 milyon liralık enerji tasarrufu sağlan...
        Kayseri'de GES projesi ile yıllık 30 milyon liralık enerji tasarrufu sağlan...
        Kayseri'de yapılan biyogaz tesisi 6 bin 421 hanenin elektrik ihtiyacını kar...
        Kayseri'de yapılan biyogaz tesisi 6 bin 421 hanenin elektrik ihtiyacını kar...
        Kesin korunacak hassas alan Hürmetçi Sazlığı'nın bir bölümüne sanayi bölges...
        Kesin korunacak hassas alan Hürmetçi Sazlığı'nın bir bölümüne sanayi bölges...
        Domatesteki dolu hasarı yapay zeka ile belirlenecek
        Domatesteki dolu hasarı yapay zeka ile belirlenecek