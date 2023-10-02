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        Kayserispor - Başakşehir FK: 0-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 22:14 Güncelleme: 02.10.2023 - 22:15
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        Kayserispor - Başakşehir FK: 0-0
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        STAT:RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Uzodimma (Dk. 88 Kolovetsios), Attamah, Jeanvier, Carole, Ackah, Kartal, Aylton (Dk. 82 Bahoken), Ramazan (Dk. 78 Hasan Ali), Mane, Thiam.

        BAŞAKŞEHİR FK: Volkan Babacan- Dubois, Opoku, Ba, Lima (Dk. 4 Cemali Sertel), Karzev, Berkay, Deniz Türüç (Dk. 89 Emirhan), Dennis (Dk. 74 Mehdi Abeid), Figueiredo, Keny (Dk. 73 Krzysztof Piatek)

        SARI KARTLAR: Ackah, Jeanvier (Kayserispor), Deniz Türüç, Krzysztof Piatek (Başakşehir FK)

        Kayserispor, Süper Lig'in 7'nci haftasının kapanış maçında Başakşehir FK ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti.

        28'inci dakikada Keny'nin sağ kanatta seri çalımların ardından sarı-kırmızılı takımın ceza sahasına yaptığı orta, kaleci Bilal'de kaldı.

        32'nci dakikada sol kanattan yapılan ortada kaleci ile karşı karşıya kalan Figueiredo'nun topa dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'den sekerek, Kayserispor savunmasında kaldı.

        35'inci dakikada sol kanattan Kayserispor etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Aylton'un vuruşu kaleci Volkan'dan sekerek, oyun alanının dışına çıktı.

        36'ncı dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Kayserispor'da Thiam'ın kafa vuruşunda Volkan Babacan topu çelerek, meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

        41'inci dakikada Kartal'ın orta sahadan Başakşehir ceza sahasına gönderdiği hava topunda, meşin yuvarlak ile buluşan Ramazan'ın dokuşundan top kaleci Volkan'da kaldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        53'üncü dakikada Başakşehir ceza sahası içerisine yapılan ortada Ramazan, topu kafa ile Thiam'a indirdi. Thiam'ın ceza sahası içinde kaleye yakın mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

        62'nci dakikada Kayserispor ceza sahası yayının dışında topla buluşan Figueiredo'nun plase vuruşunda, kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlarına gitmesine izin vermeyerek, topu kornere çeldi.

        Karşılaşma 0-0 sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN

        2023-10-02 22:13:20

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