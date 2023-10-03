Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor - Başakşehir FK maçının ardından

        Kayserispor,Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 00:02 Güncelleme: 03.10.2023 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor - Başakşehir FK maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayserispor,Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

        RECEP UÇAR: BİR TÜRLÜ FİNALİ YAPAMADIK

        Mücadelenin bazı bölümlerinden memnun olduğunu belirten Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Maça coşkulu ve arzulu başladık. Rakip cezasında daha çok pozisyon arayan taraftık. Oyunda bazı taktiksel dokunuşlar yaparak önde oynamayı istedik. Thiam'ın pozisyonu gol olsaydı oyun çok farklı yerlere gidebilirdi. 10 korner atıp, 25 kere ceza sahasına girdiğimiz ama bir türlü finali yapamadığımız bir maç. Başakşehir iyi bir takım. Oyun gücü iyi olan bir yapıdalar. Oyuncularımı ortaya koydukları kazanma arzusu ve taktiksel disiplinden dolayı tebrik ediyorum. Takımın omurgasında ciddi katkı sağlayan oyuncularımız sakatlandı. Onların olmaması bizim belli bölümlerde onlara olan ihtiyacımızı ortaya koydu. Yeni oyuncularımız ve sakat olan oyuncularımız döndüğünde Kayseri taraftarına daha kaliteli bir takım izlettirebileceğimizi düşünüyorum. Finalleri yapamıyoruz. Zaman zaman kalite diyebilirsiniz. Daha çok çalışacağız. Daha kaliteli hücum eden bir Kayserispor izlettireceğiz" diye konuştu.

        ÇAĞDAŞ ATAN: MİLLİ ARA BİZE İYİ GELECEK

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise "Çok basit hatalar yaptık. İkinci yarısı saha zeminine göre çok yoğun bir tempoda geçti. Zemin zor ve bozuktu. Kayan zemindi. Değişmesi gereken bir yapısı var. Yoğun bir mücadele oldu. Oyuncularım özellikle ikinci yarıda çok iyi mücadele gösterdiler. Bu mücadeleyi kalite ile birleştirmemiz gerekiyor. Bizim maç oynamadan beraber çalışmaya da ihtiyacımız var. Bence milli ara bize çok iyi gelecek" şeklinde konuştu.

        "BİR HAİN YARATILMASI GEREKİYORDU, BENİ SEÇTİLER"

        Kayserispor'dan ayrılış süreci hakkında konuşan Atan, şu ifadeleri kullandı: "Anlatılan, iftiraya varan çok şey var. Ama biz pozisyonumuz gereği susmak durumundayız. Eğer ben görevi bırakıp bana verilen sözler tutulmadığında ayrılsaydım, kahraman olarak ölecektim. Kalıp oyuncularımla bir şeyler yapabileceğimizi gösterip öyle ayrılmak istedim. 4 hafta namağlup çok iyi bir takım izlettirdik. Biz maalesef burada bir hain gibi gösteriliyoruz. Bu da en kolayı. Bizi acıtan şeyler var. İçinizde olan taraftar gruplarının bazı şeylere göz göre inandırılması. Kayserispor taraftarına benim hakkım helaldir. Onlara kötü söz söylemem mümkün değil. Anlatılan hikayelere kimse inanmasın. Ben her adımımı raporlayarak bu kulüpte ilerledim. Sportif direktör çok iyi bilir. İlk gün ona söyledim. Daha önce bana milli takım yardımcı antrenör teklifi ve büyük bir takımdan antrenörlük teklifi gelmişti. Sevilen bir hocayı kaybettiler. Başarısız gözükmemek için bir hain yaratmaları gerekiyordu. Onda da beni seçtiler. Bazılarının gerçekleri bildiği halde inanmaları beni en çok üzen olay. Kayseri'yi çok seviyorum. Vicdanı olan, bizim neler yapmak istediğimizi nasıl sonuçlanabileceğini biliyordu. Ne kadar güçlü bir miras bıraktığımızı da herkes bugün gördü. Benim herkese hakkım helaldir." 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Recep Uçar'ın açıklamaları

        -Çağdaş Atan'ın açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN

        2023-10-03 00:01:04

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        Mardin'de tüyler ürperten cinayet
        Mardin'de tüyler ürperten cinayet
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        "Oyuncular hazır, biz hazırız!"
        "Oyuncular hazır, biz hazırız!"
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        1 TL vermediği için bıçakladı
        1 TL vermediği için bıçakladı
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        7 araç birbirine girdi
        7 araç birbirine girdi
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı

        Benzer Haberler

        Kayserispor - Başakşehir FK: 0-0
        Kayserispor - Başakşehir FK: 0-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Kayserispor taraftarından Çağdaş Atan'a 'Sahte Euro' ile tepki
        Kayserispor taraftarından Çağdaş Atan'a 'Sahte Euro' ile tepki
        Teröristlerin aracını gasbedip, öldürdüğü veteriner son yolculuğuna uğurlan...
        Teröristlerin aracını gasbedip, öldürdüğü veteriner son yolculuğuna uğurlan...
        Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin katlettiği şehit veterin...
        Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin katlettiği şehit veterin...