Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 24 gözaltı

KAYSERİ'deuyuşturucuticaretine yönelik operasyonda 24 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. 234 personelin katılımı ile yapılan operasyonda belirlenen 21 adrese baskın yapıldı, 24 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Adreslerde yapılan aramada 1 adet patlayıcı mühimmat, 5 adet ruhsatsız silah, 1 adet tüfek, 39 adet fişek, 25 gram metamfetamin ve 2 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan kent genelinde uyuşturucu satışı ile kullanıma yönelik çalışmalarda 107 kişi hakkında işlem yapıldı, 4 kilo 175 gram metamfetamin, 1 kilo 17 gram sentetik kannabinoid, 10 kilo 72 gram esrar, 99 gram eroin, 100 gram kokain, 23 adet ecstasy, 41 bin 564 adet captagon, 49 kök kenevir, 5 bin 516 adet sentetik ecza hap, 18 adet tabanca, 14 adet tüfek, 210 adet fişek ve 34 adet hassas terazi ele geçirildi.