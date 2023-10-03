Kayserispor evinde kaybetmiyor

Süper Lig´de geride kalan 7 haftada 4 maçı evinde oynayan Kayserispor, henüz iç sahada maç kaybetmedi.

Sezona evinde Galatasaray maçı ile başlayan Kayserispor, bu karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. 3'üncü hafta Samsunspor´u konuk eden ve müsabakayı 2-1´lik skorla kazanan Kayserispor 5´inci hafta ise sahasında Gaziantep FK´yı ağırladı. Gaziantep ekibini 2-0´lık sonuçla mağlup eden sarı-kırmızılar son olarak dün Başakşehir FK'yi konuk etti. İstanbul ekibi ile golsüz berabere kalan Kayserispor bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçın 2´sini kazanan Kayserispor 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Kayseri ekibi 7 haftada tek yenilgisini Beşiktaş deplasmanında aldı.

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

2023-10-03 16:08:42