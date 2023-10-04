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        Bakan Özhaseki: Türkiye'deki fayları bilerek hareket etmek lazım

        ÇEVRE,Şehircilikve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu ülkede 3 tane fay hattı, yüzyıllar boyunca kırılmaya devam ediyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Ege Bölgesi. Binlerce yıldır bu fay hatlarında bir hareketlilik var. Bunu bilerek hareket etmek lazım. Doğayla kavga olmaz. Siz oraya kafa tutarsanız, yüzde 100 yenilirsiniz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:55
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        Bakan Özhaseki: Türkiye'deki fayları bilerek hareket etmek lazım
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        ÇEVRE,Şehircilikve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu ülkede 3 tane fay hattı, yüzyıllar boyunca kırılmaya devam ediyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Ege Bölgesi. Binlerce yıldır bu fay hatlarında bir hareketlilik var. Bunu bilerek hareket etmek lazım. Doğayla kavga olmaz. Siz oraya kafa tutarsanız, yüzde 100 yenilirsiniz" dedi.

        Mehmet Özhaseki, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 150'den fazla katılımcı firma ve 400'ün üzerinde markaya ev sahipliği yapacak ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı'nın açılışına katıldı. Burada konuşan Özhaseki, "Türkiye'de ilk 3 şehir içinde, 'Mobilyayı kim üretiyor, kim satıyor, kim yapıyor?' derseniz; birisi de Kayseri olarak önümüze çıkıyor. Burada bine yakın fabrika var. İmalat yapan ve 25 binden fazla insan istihdam edildiği hep söyleniyor. Milyar dolara yakın bir ihracattan bahsediyoruz. Ama iç piyasa payı daha büyük diyebiliyoruz. Çok şükür, bu sektör gittikçe gelişiyor. Kayseri'nin en önemli sektörlerinin başında gelmeye başlıyor" dedi.

        'İHRACATIMIZ 254 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

        Son 20 içindeki ihracat ve istihdam rakamlarına değinen Özhaseki, "20 yıl boyunca binbir türlü sıkıntılar atlatsak da hükümet devirme operasyonlarından parti kapatma davalarına, çukur eylemlerinden 15 Temmuz gibi hain darbe girişimine, hukuk darbesinden başka türlü ön kesme hareketlerine kadar ne kadar engel olursa olsun; ihracatımız 254 milyar dolara ulaştı. Üretim önemli. Oradan istihdam sağlanacak. Dışarıya satılacak, ihracat yapılacak. Bunlar kolay işler değil. 20 yıl içerisinde 31 milyon insana istihdam sağlanmış. Ortalama büyüme 5,5 civarında. Her sene büyüme rakamları açıklanıyor. G-20 ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde ya birdeyiz ya da ikideyiz. Bu ülkede altyapı tamamıyla yapıldı" diye konuştu.

        'TOPRAĞA GÖMÜLDÜLER, BİR DAHA DA ÇIKAMAYACAKLAR'

        Yaşanan gelişmelerin yanı sıra ülke olarak 1-2 dezavantajlarının olduğunu söyleyen Özhaseki, "Bunlardan birisi terör örgütleri, bitmek bilmez arkadaşlar. Bu coğrafya böyle. İkincisi de depremsellik. Bu terör örgütleri genellikle dışarıdan desteklidir. Aynı ülke bunlara para verir. Milyarlarca dolar verir, harcar ve örgütler burada başımıza bela olmaya devam ederler. Ama onlarla yıllardır verilen mücadele neticesinde şimdi artık PKK'dan FETÖ terör örgütünden IŞİD'den veyahut da DHKP-C diye bir başka intikamcı örgütten fazlaca bahsedilmiyor. Onlar, yok oldular. Dağlar, taşlar, şehirler temizlendi. Ülke huzur içerisinde. Arada bir sızma yaparak, sadece canımızı yakmaya çalışıyorlar. Hepsi o kadar. Bunlarında üstesinden gelecek bir gücümüz var. 20 yıldır verdiğimiz mücadelede onların kitlesel boyutta devasa işlerle güya Türkiye'yi bölerek başımıza bela olacakları ortam ortadan kalktı. Toprağa gömüldüler, bir daha da çıkamayacaklar" dedi.

        '3 TANE FAY HATTI, YÜZYILLAR BOYUNCA KIRILMAYA DEVAM EDİYOR'

        Deprem konusunda alınması gereken önlemlere değinen Özhaseki, "İkinci olarak bundan sonra da yüzyıllar boyunca karşımıza çıkmaya devam edecek depremsellik var. Bu ülkede 3 tane fay hattı, yüzyıllar boyunca kırılmaya devam ediyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Ege Bölgesi. Binlerce yıldır bu fay hatlarında bir hareketlilik var. Bunu bilerek hareket etmek lazım. Doğayla kavga olmaz. Siz oraya kafa tutarsanız, yüzde 100 yenilirsiniz. Çünkü oradan öyle güçlü bir enerji geliyor ki; onunla savaşılmaz. Yapacağınız tek şey; onu bilerek hareket etmek. Ona uygun şekilde konutlarınızı, iş yerlerinizi yapmak ve emin bir şekilde bundan sonra hayatımızı devam ettirmek" diye konuştu.

        '1 AY SONRA TESLİMLER BAŞLAYACAK'

        Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Özhaseki, şöyle konuştu: "18 il etkilendi. 14 milyon insan bundan zarar gördü. 680 bin konut, 170 bin civarında da işyerimiz yıkıldı veya yıkılmak üzere. Bütün bunların giderilmesi lazım. Emin olun o günlerde dışarıdan gelen herkes, büyükelçiler, değişik bakanlar, muhatap olduklarımız, bizi gördüklerinde, 'Eğer bu depremin yarısı veya çeyreği bizde olsaydı; bunun altından kalkamazdık' dediler. Çok şükür, burada birkaç ay geçmesine rağmen 200 bin civarında konutun ihalesini yaptık. Şu anda yapımlar hızla devam ediyor. 1 ay sonra teslimler başlayacak. 50 bine yakın konut ve köy evlerini teslim edeceğiz. 200 binden fazla vatandaş, bize müracaat etti. 'Yerinde dönüşüm yapmak istiyorum, siz bizi destekleyin, biz yerimizde yapacağız' diye. Şimdi köy evleri için çelik model geliştiriyoruz. Çelik karkas üzerine, depreme dayanıklı yapılacak. İnşallah birkaç ay içerisinde 100 bin civarında ev yapacağız. Bakın bir taraftan da bunlarla uğraşmaya devam ediyoruz. Ufak tefek ekonomik olarak sıkıntılarımız olsa da bazı dertlerimiz bulunsa da bütün bu yaraları saracak bir güce sahibiz. Bizler büyük bir milletiz. Böyle bir milletin üyesi olmaktan naçizane benim, sizin, hepimizin de şeref vesilesidir."

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