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        Kayseri'de 54 kaçak göçmen yakalandı

        KAYSERİ'de,polisin düzenlediği operasyonda 54 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:15
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        Kayseri'de 54 kaçak göçmen yakalandı
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        KAYSERİ'de,polisin düzenlediği operasyonda 54 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla giriş yapan ve uluslararası koruma başvuruları reddedilmesine rağmen kalmaya devam eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 54 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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