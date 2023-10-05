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        Kayseri´de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

        KAYSERİ´de,iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, bir pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:32 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:35
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        Kayseri´de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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        KAYSERİ´de,iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, bir pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Fırat Caddesi´nde meydana geldi. Muzaffer Gümüş yönetimindeki 38 HE 901 plakalı otomobil ile Abdullah Soysal idaresindeki 38 ADM 339 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Gümüş ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Bu arada kaza, bölgedeki bir pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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