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        Polisin 'dur' ihtarından kaçıp, seyir halindeki otomobilde şoför değiştirdiler

        KAYSERİ'de,polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken seyir halindeki otomobilde şoför değiştiren 2 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şühhelilere çeşitli ihlallerden dolayı 17 bin 748 lira para cezası uyguladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 01:17 Güncelleme: 06.10.2023 - 01:20
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        Polisin 'dur' ihtarından kaçıp, seyir halindeki otomobilde şoför değiştirdiler
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        KAYSERİ'de,polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken seyir halindeki otomobilde şoför değiştiren 2 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şühhelilere çeşitli ihlallerden dolayı 17 bin 748 lira para cezası uyguladı

        Olay gece geç saatlerde Melikgazi ilçesi Sami İpek Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, durumundan şüphelendiği R.Y. yönetimindeki 42 AKN 798 plakalı otomobili Sami İpek Caddesi üzerinde durdurmak istedi. Polisin, 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, otomobiliyle kaçmaya başladı. Ekipleri takibi sırasında seyir halindeki otomobilin şoför koltuğuna R.Y.'nin arkadaşı M.G. geçti. Şüphelilerin bulunduğu otomobil, takip sonucu Ihlamur Caddesi'nde durduruldu. Otomobilde bulunan sürücü R.G. ve yolcu M.G. gözaltına alındı.

        Polis, şüphelilere, 'dur' ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, uygunsuz plaka kullanımı, cam filmi ve abartı egzoz gibi suçlardan 17 bin 748 lira para cezası uyguladı.

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