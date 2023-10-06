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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 22 tutuklama

        KAYSERİ'de,uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 10:43 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:45
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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 22 tutuklama
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        KAYSERİ'de,uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. 3 Ekim'de 234 personelin katılımıyla yapılan operasyonda, belirlenen 21 adrese baskın yapıldı, 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramada 1 patlayıcı mühimmat, 5 ruhsatsız silah, 1 tüfek, 39 fişek, 25 gram metamfetamin ve 2 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerin 1'i savcılık, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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