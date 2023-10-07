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        Kayseri'de yolcu otobüsü direğe çarptı: 15 yaralı

        KAYSERİ'ninİncesu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu otobüsü önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otobüste bulunan 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:53 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:55
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        Kayseri'de yolcu otobüsü direğe çarptı: 15 yaralı
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        KAYSERİ'ninİncesu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu otobüsü önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otobüste bulunan 15 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında İncesu ilçesi Büyükkum mevkisinde meydana geldi. Adana'dan Kayseri yönüne giden Selahattin K.'nin kullandığı 01 AKG 470 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs, önce refüje ardından da burada bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazadan sonra bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri kara yolunda önlem alarak, trafik akışını sağladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aralarında sürücü ve otobüste bulunan bazı askerlerin de olduğu 15 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Otobüs çekici ile bulunduğu yerden çıkartılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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