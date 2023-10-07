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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Antalya Toroslar Basketbol: 106-107

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 07.10.2023 - 17:45
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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Antalya Toroslar Basketbol: 106-107
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        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Batuhan Söylemezoğlu, Fatma Öztürk, Uğur Yüksel

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 16, Sevgi 5, Ellenberg 35, Fatmanur 2, Merve, Ayşegül 24, Richardson 6, Petronyte 12, Damla 6, Nazlı Bircan

        ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL: Sheppard 12, Bone 52, Günesh Denise 7, Gonca, Arzu Asiye 8, Özge 4, Andela 6, Henderson 10, Helin 8

        1'İNCİ PERİYOT: 19-16

        DEVRE: 43-40

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 75-64

        NORMAL SÜRE: 97-97

        5 FAUL: 32.04 Petronyte, 38.28 Richardson (Melikgazi Kayseri Basketbol)

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5´inci haftasında Antalya Toroslar Basketbol, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u normal süresi 97-97 sona eren maçın uzatma bölümünde 107-106 yendi.

        Müsabakanın en skorer ismi Antalya Toroslar Basketbol'dan 52 sayı ile Kelsey Bone oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-10-07 17:39:40

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