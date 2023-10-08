Tüfekle vurulan 2 köpekte, 200 saçmaya rastlandı

KAYSERİ'deördekve tavuklarını yediği iddiasıyla O.R. tarafından av tüfeği ile vurulan 2 sokak köpeğinin vücutlarında, 200 saçma bulundu. Veteriner Hekim Ali Kocataş, "Saçmalar hayati bir organa denk gelmemiş. Sıvı takviyesi, ağrı kesici ve antibiyotik alıyorlar. 1 hafta boyunca tedavi görmeye devam edecekler" dedi.

Olay, 2 gün önce İncesu ilçesi Süksün Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan O.R., ördek ve tavuklarını yediği iddiasıyla 2 sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdu. O.R. gözaltına alınırken, vurulan köpekler Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'nce (KAYHAKDER) özel bir kliniğe sevk edildi. Burada tedavi altına alınan köpeklerin vücutlarında, 200 saçmaya rastlandı.

'İÇİMİZİ ACITTI'

Veteriner Hekim Ali Kocataş, "2 köpek, Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'nden geldi. İlk geldiklerinde kan revan içindelerdi. Köpeklere tüfekle ateş edildiğini anladık. Röntgenlerini çektik. 2 hayvanın üzerinde 200'e yakın saçma vardı. Saçmalar hayati bir organa denk gelmemiş. Sıvı takviyesi, ağrı kesici ve antibiyotik alıyorlar. 1 hafta boyunca tedavi görmeye devam edecekler. İnşallah sonrasında köpekleri, Hayvanları Koruma Derneği'ne teslim edeceğiz. Umarım bu ve bunun gibi vakalar tekrardan gelmez. Son zamanlarda gördüğümüz, en büyük vakalardan birisiydi. Köpeklerden birinin vücudunda 80'den fazla saçma vardı. Deride olması ve herhangi bir organa gelmediği için cerrahi bir işlem uygulanmadı. Şu an için sadece medikal uygulama yapıyoruz" dedi. Köpeklere 2,5 saat medikal uygulama yapıldığını aktaran Kocataş, "Tedavi sırasında herhangi bir anestezi vermedik. Şu an elimi, hayvanın ağzına veriyorum ve hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Röntgen çekerken biraz canı acıdı, o sırada bile herhangi bir tepki vermedi. Nasıl olur da bu hayvanlara bunu yaparlar, anlamadım. Hiç sesini çıkarmayan bu 2 mazluma, bunun yapılması içimizi acıttı" diye konuştu.

'BİR CANI VURMASINA GEREK YOKTU'

KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel ise "Olaya müdahil olduk. Belediye ekipleri tarafından veterinerlik fakültesine götürülmek üzereyken Sempati Veterinerlik Kliniği'ne getirilmesini sağladık. İnşallah buna benzer olayları bir daha yaşamayız. Bu dilsiz kullara bunu yapanlar, insan olamaz. Gerçekten çok acı. Bir taraftan bu hayvanları hayata döndürebilmek için milyonlarca para harcarken, sorumsuz insanların bu şekilde davranması bizi derinden yaralıyor. Lütfen onların canının yandığını, susadığını, acıktığını, üzüldüğünü ve sevindiğini ihmal etmeyelim. Vicdanlı ve merhametli davranalım. Köpekleri besleyen arkadaşlar var. Ördeğini ve tavuğunu da kovalasa, ona ödemesini yapardık. Bir canı vurmasına gerek yoktu" dedi. Öte yandan gözaltına alınan O.R.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.