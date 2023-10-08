Kayseri'de 773 adet tarihi sikke ele geçirildi

KAYSERİ'de,polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait 773 adet tarihi sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi sikkelerin piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Bu kapsamda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Yapılan aramalarda 773 adet Roma ve Bizans dönemine ait tarihi sikke, 1 adet figür ve 1 adet bilezik ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.