Kayseri'de 2 grup arasında kavga; 5 yaralı

KAYSERİ'de2grup arasında çıkan taş, sopa ve tüfekli kavgada 5 kişi, yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Yurttaş Çıkmazı'nda meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş, sopa ve tüfekli kavgaya dönüştü. 3 kişi tüfekle, 2 kişi de taş ve sopalarla yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.