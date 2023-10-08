Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 2 grup arasında kavga; 5 yaralı

        KAYSERİ'de2grup arasında çıkan taş, sopa ve tüfekli kavgada 5 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:53 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 2 grup arasında kavga; 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de2grup arasında çıkan taş, sopa ve tüfekli kavgada 5 kişi, yaralandı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Yurttaş Çıkmazı'nda meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş, sopa ve tüfekli kavgaya dönüştü. 3 kişi tüfekle, 2 kişi de taş ve sopalarla yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne

        Benzer Haberler

        Kayseri'de taşlı ve silahlı komşu kavgasında 5 kişi yaralandı
        Kayseri'de taşlı ve silahlı komşu kavgasında 5 kişi yaralandı
        Kayseri'de 773 adet tarihi sikke ele geçirildi
        Kayseri'de 773 adet tarihi sikke ele geçirildi
        Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 773 sikke ele geçirildi
        Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 773 sikke ele geçirildi
        Kayserili İbrahim usta 50 yıldır közde pişirdiği yemekleriyle damakları lez...
        Kayserili İbrahim usta 50 yıldır közde pişirdiği yemekleriyle damakları lez...
        Tüfekle vurulan 2 köpekte, 200 saçmaya rastlandı
        Tüfekle vurulan 2 köpekte, 200 saçmaya rastlandı
        Kayseri'de Filistinliler için dua edildi
        Kayseri'de Filistinliler için dua edildi