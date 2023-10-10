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        Mezarlıkta ölü bulundu, son yolculuğuna uğurlandı

        KAYSERİ'ninMelikgazi ilçesinde mezarlıkta bıçaklanmış halde ölü bulunan Fehmi Lüp (34), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:14 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:15
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        Mezarlıkta ölü bulundu, son yolculuğuna uğurlandı
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        KAYSERİ'ninMelikgazi ilçesinde mezarlıkta bıçaklanmış halde ölü bulunan Fehmi Lüp (34), toprağa verildi.

        Dün sabah saatlerinde Melikgazi'deki asri mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, bıçaklanmış bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, cesedin Fehmi Lüp'e ait olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Lüp'ün cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Lüp'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Lüp, kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Fehmi Lüp'ün öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis, olayın şüpheli veya şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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