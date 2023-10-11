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        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın-2

        KAYSERİ'de,bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 07:24 Güncelleme: 11.10.2023 - 07:25
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        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın-2
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        KAYSERİ'de,bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Yangın, saat 05.30 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 10'uncu Cadde'de bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Fabrika içerisinde bulunan ahşap eşyalarında alev alması nedeniyle yangın kısa sürede büyürken çalışanlar tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin, fabrikayı saran alevlere müdahalesi sürüyor.

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