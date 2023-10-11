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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

        KAYSERİ'depolis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:55
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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        KAYSERİ'depolis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen C.D., İ.A., H.C. ve İ.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenlendi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 150 gram sentetik kannabinoid, 11,20 gram metamfetamin, 1 adet folyo, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Diğer yandan 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan K.Ö., M.H. ve İ.T. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ö., M.H. ve İ.T. tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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