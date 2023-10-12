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        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat

        KAYSERİ'detıraş olması ve duş almasını istediği iddiasıyla çıkan tartışmada birbirini darbeden çiftten koca A.S. (42), 3 bin 360 TL para cezasına çarptırılırken, onu oklava ile darbedip, yüzünü de tırnakları ile çizen eşi B.S. (36) ise şiddete maruz kaldığı için kendisini savunduğu gerekçesiyle `meşru müdafaa´ kapsamında beraat etti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:46 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:50
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        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat
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        KAYSERİ'detıraş olması ve duş almasını istediği iddiasıyla çıkan tartışmada birbirini darbeden çiftten koca A.S. (42), 3 bin 360 TL para cezasına çarptırılırken, onu oklava ile darbedip, yüzünü de tırnakları ile çizen eşi B.S. (36) ise şiddete maruz kaldığı için kendisini savunduğu gerekçesiyle `meşru müdafaa´ kapsamında beraat etti. 

        Olay, geçen yıl 26 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre, B.S., kocası A.S.'nin tıraş olmasını ve duş almasını istedi. Çift arasında bu yüzden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.S., eşinin saçından tutup sürükledi, ardından da gözüne kafa attı. B.S. ise kocasının saldırısı sonrası oklava ile kendini savunarak eşini darbetti ve tırnakları ile de yüzünü çizdi. Çiftin birbirlerinden şikayetçi olmasının ardından her ikisi hakkında da 'Eşe karşı kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan müşteki sanık çift hazır bulundu. Eşinin kendisinden 2 kez tıraş olmasını ve duş almasını istediğini anlatan sanık A.S., "Eşim ile tartıştık. Oklava ile vurdu. Şikayetçi değilim. Önce ben onu darbettim. Hakaret edince böyle oldu" dedi. Kocasından şikayetçi olmadığını söyleyen B.S. ise "Eşim sinirlerine hakim olamıyor. Olay günü de sinirlendi, beni darbetti. Ben de kendimi savundum. Oklava ile vurdum, yüzünü çizdim" diye konuştu.

        Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanıklardan A.S.'yi, 'Eşe karşı kasten yaralama' suçundan 168 gün karşılığı 3 bin 360 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın daha önce sabıkasının olması nedeniyle cezasında erteleme yapmadı. Sanık kadın E.S.'nin ise aynı suçtan, eşinin şiddetine maruz kaldığı için kendisini savunduğu gerekçesiyle `meşru müdafaa´ kapsamında beraatine hükmedildi.

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