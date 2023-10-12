Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kız çocuklarını taciz şüphelisine 3 yıla kadar hapis istemi

        KAYSERİ'deçimende oturan R.Y. (10) ve M.K. (10) isimli kız çocuklarına cinsel organını gösterdiği iddia edilen S.Y. (29) hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:04 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kız çocuklarını taciz şüphelisine 3 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'deçimende oturan R.Y. (10) ve M.K. (10) isimli kız çocuklarına cinsel organını gösterdiği iddia edilen S.Y. (29) hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

        Olay, geçen yıl 11 Mayıs'ta Talas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre,S.Y. çimendel oturan R.Y. ve M.K.'ye, cinsel organını gösterdi. Kız çocuklarının durumu ailelerine anlatmasının ardından, şikayet üzerine S.Y. gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen S.Y. hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kayseri 12 'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen S.Y., "2 kişinin çim üzerinde oturduğunu gördüm. Yoldan geçen birisine otobüs durağını sordum ve otobüs durağına doğru hızlı adımlarla gittim. Söz konusu suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. S.Y., ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        TBMM'de Gazze oturumu
        TBMM'de Gazze oturumu
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Kayseri'de inşaat bekçisi şantiyede ölü bulundu
        Kayseri'de inşaat bekçisi şantiyede ölü bulundu
        Bekçilik yaptığı inşaatta ölü bulundu
        Bekçilik yaptığı inşaatta ölü bulundu
        Erciyes'te turizm jeotermalle çeşitlenecek
        Erciyes'te turizm jeotermalle çeşitlenecek
        Kayseri Kitap Fuarı yarın açılacak
        Kayseri Kitap Fuarı yarın açılacak
        Kayseri'nin kabak çekirdeğinin ihracat pazarı genişliyor
        Kayseri'nin kabak çekirdeğinin ihracat pazarı genişliyor
        AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Gazze'ye uygulanan ablukay...
        AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Gazze'ye uygulanan ablukay...