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        Kayseri'de 3 firari yakalandı

        KAYSERİ'dekesinleşmişhapis cezaları bulunan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli, operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 17:56 Güncelleme: 12.10.2023 - 18:00
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        Kayseri'de 3 firari yakalandı
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        KAYSERİ'dekesinleşmişhapis cezaları bulunan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli, operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak suçundan' hakkında kesinleşmiş 23 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D. ile hakkında kesinleşmiş 7 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan M.K. ve çeşitli suçlardan aranan F.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 3 kişi, saklandıkları adreslerde yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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