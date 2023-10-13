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        KAYSERİ'DE, ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 01:23 Güncelleme: 13.10.2023 - 01:23
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        KAYSERİ'DE, ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ  
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        KAYSERİ'ninHacılarilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Eyüp Aslantürk (57), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Akdam Mahallesi, Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Aslantürk yönetimindeki 50 SF 514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslantürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Eyüp Aslantürk'ün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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