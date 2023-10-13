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        Kayseri'de aranan 6 şüpheliye gözaltı

        KAYSERİ'deçeşitlisuçlardan aranan 6 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:27 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:30
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        Kayseri'de aranan 6 şüpheliye gözaltı
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        KAYSERİ'deçeşitlisuçlardan aranan 6 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, başta 'hırsızlık' olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 6 kişiye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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