Kayseri'de aranan 6 şüpheliye gözaltı

KAYSERİ'deçeşitlisuçlardan aranan 6 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, başta 'hırsızlık' olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 6 kişiye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.