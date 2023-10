Bakan Özhaseki: Medeni geçinen batı ülkelerinin hepsi o vahşilere destek veriyor ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bir tarafta mazlum, toprakları, hürriyeti ve her türlü yaşam hakkı elinden alınmış insanlar var. Öyle bir abluka içine alıyorlar ki ekmek, su ve ilaç girişine mani oluyorlar. En kötü tarafı da medeni geçinen batı ülkelerinin hepsi, Amerika dahil o vahşilere destek veriyor. Bu ikiyüzlülüklerinden bıktık artık" dedi.

ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bir tarafta mazlum, toprakları, hürriyeti ve her türlü yaşam hakkı elinden alınmış insanlar var. Öyle bir abluka içine alıyorlar ki ekmek, su ve ilaç girişine mani oluyorlar. En kötü tarafı da medeni geçinen batı ülkelerinin hepsi, Amerika dahil o vahşilere destek veriyor. Bu ikiyüzlülüklerinden bıktık artık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli ziyaretler için geldiği Kayseri'de, 6'ncısı düzenlenen kitap fuarına katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "Bu hafta bir günümüz Hatay'da geçti. Çarşamba günü, 'Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. Biz de orada Hatay ve Adıyaman'da 2 tane çocuk evleri temeli attık. Özellikle yetim yavrularımızın orada villa tipi evlerde sosyal tesislerin ve her türlü keyifli alanların bulunduğu bir ortamda binalarının temellerini attık. Ama onun dışında deprem bölgelerinde binlerce ev yapmamız icap ediyor. Elimizdeki resmi rakamlar, 680 bin evin yıkılmış veya yıkılacağını gösteriyor. 170 bin civarında da işyeri, konut veya ahır gibi yerler yıkılmış vaziyette. Biz 200 bin ihale yaptık. Bunların bir kısmını 1 ay sonra teslim etmeye başlayacağız. Herhalde sene başına kadar 50 bin civarında gerek köy evi gerekse şehir içindeki evleri teslim etmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

'BU HASARIN ALTINDAN EN KISA SÜREDE KALKACAĞIZ'

Bakan Özhaseki, "222 binden fazla vatandaşımız, 'siz bizi destekleyin, bize para verin, kredi verin, biz evimizi yerinde yaparız' diyorlar. Onları da biz ruhsatlarını aldıkları takdirde hızla desteklemeye devam edeceğiz. Bir taraftan da çelik köy evlerini yapacağız. İnşallah bu sıkıntılı ortamın altından kalkacağız. Millet olarak biz buna hazırız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümet olarak da adeta birinci gündem maddemiz deprem evlerinin yapılması. Onun için gayret ediyoruz, uğraşıyoruz. Bakanlıkta 40'a yakın genel müdürlük ve başkanlık var. Onlar içinde sadece bir bölümü kentsel dönüşüm ile ilgili. Ama benim vaktimin de çoğunu o alıyor. Diğer işler nasıl olsa yolunda gider diye bakıyoruz. Biz bu hasarın altından en kısa sürede kalkacağız" diye konuştu.

'BU İKİYÜZLÜLÜKLERİNDEN BIKTIK ARTIK'

İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaşa değinen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: "Orada yıllardır kanayan bir yara var. O konuda ne yazık ki bütün dünya seyretmeye devam ediyor. Bu bizim içimizi acıtıyor. Bir taraftan mazlum, toprakları, hürriyeti ve her türlü yaşam hakkı elinden alınmış insanlar var. Öyle bir abluka içine alıyorlar ki ekmek, su ve ilaç girişine mani oluyorlar. Bir insanın yaşayabilmesi için ne gerekiyorsa hepsinin önünü kesiyorlar. En kötü tarafı da medeni geçinen batı ülkelerinin hepsi, Amerika dahil o vahşilere destek veriyor. Oradaki zulmedenlere destek veriyor. Onları güya haklı görerek arkalarında durmaya devam ediyorlar. Bu ikiyüzlülüklerinden bıktık artık. Dışarıya söyleyecek sözleri bile yok. Türkiye'ye karşı bu ikiyüzlü tavırlarını devamlı görüyorduk. Dışarıya karşı farklı, içeriye karşı farklı bir tavır devam ediyor. İnşallah bir an önce son bulur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri bakanımız, özellikle istihbarat teşkilatlarımız, müthiş şekilde bir gayret içindeler. Arabuluculuk fonksiyonunu en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Oradaki mazlum olan insanların, kardeşlerimizin yardımına koşuyorlar. Ne yapılabilirse emin olun onu yapıyorlar. Ondan hiç kimsenin endişesi olmasın. O bölgedeki kanın bir an önce durması, mazlumların bu ahının dinmesi için elimizden geleni yapmaya zaten devam edeceğiz."