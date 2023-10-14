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        Bakan Özhaseki: 45,5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:35
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        Bakan Özhaseki: 45,5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı (2)
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        OKULAÇILIŞINAKATILDI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Yeşil Dönüşüm Zirvesi' programının ardından İbrahim Kendiroğlu İlkokulu açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "Bugün bir hayırseverimizin yapmış olduğu okula şahitlik ediyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun. Kayserimiz, bolca hayırseverlerin olduğu, kendine ait olan paradan başkalarını istifade ettirerek, onların duasını almaya çalışanların kentidir. Bu kadar hayırseverin olduğu başka bir memleket yok. Allah kendilerinden razı olsun. Çok geçici bir dünyada yaşıyoruz. Eskiler hep 'üç günlük dünya canım' derdi. Çocukken aklımız ermezdi ama yaşlanınca gördük ki üç günlük değil, üç saniyelik bir dünya. Geriye doğru bakıldığı zaman kaç nesil insanlar yaşadı ki? Peki onlardan geriye ne kaldı? Hayır işi işleyenler kaldı. Onun dışında emin olun hepsi unutuluyor. Yapılan hayırların en önemlisi okul ve eğitim olsa gerek. Çünkü eğitimli toplumla, eğitimsiz toplum arasında dağlar kadar fark var. İnşallah bu yavrularımız okuyacaklar, eğitimlerini alacaklar, güzel bir meslek sahibi olacaklar sonra da vatana millete hizmet edecekler" dedi.

        'EĞİTİME YAPILAN YATIRIM BAMBAŞKADIR'

        Bakan Özhaseki daha sonra Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi-Süheyla Kantarcı Aile Sağlığı Merkezi açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada eğitime yapılan hayra değinen Bakan Özhaseki, "Yapılan işlerin içerisinde de herhalde en güzel hayır, elbette insanın gönlünden ne koparsa odur ama eğitime yapılan olsa gerek. Çünkü eğitime yapılan bu yatırımların her birinin karşılığı var. Bilime ve eğitime yapılan yatırımı ben şöyle görüyorum; Bileşik kaplar düşünün. Hepimiz liselerde okuduk, gördük bunu. Bi taraftan suyu dökersiniz, eşit miktarda diğer taraflara yayılır. Eğer eğitime emek vererek o kaba suyu döküyorsanız karşılığında iyilik, nezaket, güzellik, kalkınma olarak gelir. Eğer buradan cehalet dökülüyorsa bela olarak, şer olarak, pasaklılık olarak, kötülük olarak gelir. Eğitimli bir toplumun İslami anlayışıyla eğitimsiz bir toplumun İslami anlayışı arasında bile dağlar kadar fark vardır. O yüzden eğitime yapılan yatırım bambaşkadır. Yıllardır da bizler hükümet olarak eğitim noktasında çok ciddi bir emeğimiz var. 2002-2003 yıllarında düşünüyorum, 10 milyar TL civarında bütçe varken 2022 yılında 275 milyar TL civarında bir bütçeyle geldik. 750 milyarın üzerinde de yatırım yapıldı. Yapılan eğitim tesisleri, okullardaki yapılan bu tür iyileştirmeleri de sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da eğitim alanında yatırım yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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