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        91 yaşındaki şair ve bestekar, yaşlılar korosunda

        KAYSERİ'deyaşayan 91 yaşındaki şair ve bestekar Sabit Özdemir Özenç, Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde oluşturulan yaşlılar korosunda çaldığı ut ile yer aldı. Koronun en yaşlısı olan bestekar Özenç, "Bugüne kadar 60 kadar şarkı ve 8 tane marş, 2 tane kahramanlık türküsü ve çeşitli eserler besteledim. Biyografilerim yazıldı. Halk eğitim merkezlerinde 15 yıl kadar koro şefliği ve müzik öğretmenliği yaptım. Bugün artık hepsinden elimi çektim. Burada çok mutluyum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 10:39 Güncelleme: 15.10.2023 - 10:40
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        91 yaşındaki şair ve bestekar, yaşlılar korosunda
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        KAYSERİ'deyaşayan 91 yaşındaki şair ve bestekar Sabit Özdemir Özenç, Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde oluşturulan yaşlılar korosunda çaldığı ut ile yer aldı. Koronun en yaşlısı olan bestekar Özenç, "Bugüne kadar 60 kadar şarkı ve 8 tane marş, 2 tane kahramanlık türküsü ve çeşitli eserler besteledim. Biyografilerim yazıldı. Halk eğitim merkezlerinde 15 yıl kadar koro şefliği ve müzik öğretmenliği yaptım. Bugün artık hepsinden elimi çektim. Burada çok mutluyum" dedi.

        Kayseri'de doğan Sabit Özdemir Özenç, 15 yaşında kendi yaptığı tambur örneği bir çalgı ile musiki hayatına başladı. Özenç, sonrasında bestekar Abdurrahman Sami Yalçın'ın yanında 5 yıl öğrencilik yaptı. 1953 yılından 1955 yılına kadar İstanbul 66. Tümen Bandosu'nda trompet ve alto saksafon çalarak askerlik görevini yapan Özenç, bir süre sonra Kayseri'ye döndü. Teknik eleman olarak gittiği Almanya'da 27 yıl boyunca müzik çalışmalarını devam ettiren Özenç, tekrar memleketine dönerek birçok yerde görev yaptı. Özenç geçen süreçte, 60 kadar şarkı, 8 tane marş, 2 tane kahramanlık türküsü ve çeşitli eserler besteledi. Şimdi ise haftada 2 gün gittiği Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde oluşturulan yaşlılar korosunda çaldığı ut ile yer aldı.

        Koronun en yaşlısı olan bestekar Özenç, "15 yaşında musikiye bağlama ile başladım. Bir müddet sonra tambur çalan arkadaşımın sayesinde tambura yöneldim. Askerliğimi İstanbul'da yaptım. Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne 6 ay kadar devam ettim. Oranın tamburisinden çok yararlandım. Terhis olduktan sonra Kayseri'ye geldim. Kayseri Türk Musikisi cemiyetine katılarak Abdullah Sami Yalçın'a öğrenci oldum. Bu çalışmalar 5-6 yıl kadar sürdü. Hocamızın vefatından sonra besteciliğe heveslendim. Bugüne kadar 60 kadar şarkı ve çeşitli eserler besteledim. 8 tane marş, 2 tane kahramanlık türküsü besteledim. Biyografilerim yazıldı. Halk eğitim merkezlerinde 15 yıl kadar koro şefliği ve müzik öğretmenliği yaptım. Talas Belediyesi konservatuarı korosunu 5 yıl kadar yönettim. Bugün artık hepsinden elimi çektim. Burada çok mutluyum. Buraya salı ve perşembe günleri geliyoruz, çok güzel müzik programlar yapıyoruz. Arkadaşlarımla burada çok iyi anlaşıyoruz. Bize hizmet eden personel güler yüzlü ve çalışkan" diye konuştu.

        'MUSİKİYE, MÜMKÜN OLDUĞUNCA ERKEN YAŞTA BAŞLASINLAR'

        Gençlere tavsiyelerde bulunan Özenç, "Gençler, musikiye mümkün olduğunca erken yaşta başlasınlar. Atatürk'ün gençlerle ilgili sözü var. Hoca efendiler de her şeyin gençlikte olacağını kürsülerde söylüyorlar. Genç yaşında başlasınlar. İyi bir öğretmene öğrenci olsunlar. Bu işe başlarken kesin karar versinler " dedi.

        'GÜNLÜK 50 YAŞLIMIZI BURADA AĞIRLIYORUZ'

        Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Müdürü Seval Genç ise şöyle konuştu: "Günlük yaklaşık 50 yaşlımızı burada ağırlıyoruz. Kadın ve erkek olmak üzere 2 ayrı bölümde aktivitelerimizi sürdürüyoruz. Erkek misafirlerimizle koro ve tiyatro çalışmaları yapıyoruz ve birçok gösterimiz oldu. Kadın misafirlerimizde ise el işi, boyama, sepet örme gibi birtakım etkinlikler yapıyor. Kurumumuzda fizyoterapistimiz, psikoloğumuz, sosyal hizmet uzmanımız, hemşiremiz aynı zamanda bakım elemanlarımız hizmet veriyor. Yaşlılarımızla sadece kurum içinde değil kurum dışında da bir çok etkinlik yapıyoruz. Çanakkale gezisi, sinema, tiyatro, piknik gibi birçok aktiviteyi sağlıklı yaşlanmak adına burada hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Aktif yaşlanma, akranlarıyla birlikte kaliteli vakit geçirme ve sosyalleşme adına tüm yaşlılarımızın keyifle vakit geçireceği bir mekanda görev yapıyoruz. Yaşlılarımızı buraya davet ederek görmelerini tavsiye ediyorum."

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