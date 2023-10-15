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        Talasgücü Belediyespor - Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü: 0-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 15.10.2023 - 17:35
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        Talasgücü Belediyespor - Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü: 0-1
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        STAD:AtatürkSpor Kompleksi Yan Saha

        HAKEMLER: Mertcan Erölmez, Mehmet Büyükyılmaz, Cem Mustafa Akpınar

        TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Mustafa Umut, Enes, Mahmuthan Samet (Dk.72 Muhammed İbrahim), Ercan (Dk.46 Emir), Ramazan, Berkay (Dk.73 Kerem ), Akın (Dk.46 Süleyman), Ahmet, Murat (Dk. 46 Erkan), Taylan, Mert

        KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kerem Yusuf, Mehmet, Muhammed, Ufukcan (Dk.85 Hasan Ulaş), Kerem, Taha (Dk.64 Onur), Aykut (Dk.64 Bayram Enes), Bekir Mustafa, Yusuf, Muhammet Fatih(Dk.74 Buğra), Doğukan (Dk.46 Tamer)

        GOL: Dk.32 Taha (Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü)

        SARI KART: Taylan, Emir (Talasgücü Belediyespor) Doğukan, Muhammed Fatih, Ufukcan, Yusuf, Hasan Ulaş (Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü)

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor sezonun 6´ncı haftasında sahasında ağırladığı Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü´ne 1-0´lık skorla mağlup oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-10-15 17:33:50

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