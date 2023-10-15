Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        MHP'li Özdemir: Amerika'nın, Suriye'deki varlığı Türkiye'nin bekası için tehdittir

        MİLLİYETÇİ HareketPartisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Amerika'nın Suriye'de Türk SİHA'sını düşürmesine tepki göstererek, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığı, Türkiye ve ülkemizin milli güvenliği için, bekamız için tehdit olduğu gerçeğini her zaman haykırmaktan geri durmayacağız. Varsın birileri bu hainlerle kol kola gezsinler. Türk milleti, vatandaşının hakkını hukukunu korumaya, kendi milli güvenliğini tesis etmeye yönelik kararlı duruşunu sergilemeye devam edecektir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 19:03 Güncelleme: 15.10.2023 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP'li Özdemir: Amerika'nın, Suriye'deki varlığı Türkiye'nin bekası için tehdittir
        ABONE OL
        ABONE OL

        MİLLİYETÇİ HareketPartisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Amerika'nın Suriye'de Türk SİHA'sını düşürmesine tepki göstererek, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığı, Türkiye ve ülkemizin milli güvenliği için, bekamız için tehdit olduğu gerçeğini her zaman haykırmaktan geri durmayacağız. Varsın birileri bu hainlerle kol kola gezsinler. Türk milleti, vatandaşının hakkını hukukunu korumaya, kendi milli güvenliğini tesis etmeye yönelik kararlı duruşunu sergilemeye devam edecektir" dedi.

        MHP'nin Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kahramanmaraş teşkilatlarının katılımı ile Kayseri´de yapıldı. Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç ile bölge milletvekilleri, MYK üyeleri ve bölgedeki belediye başkanları ile il başkanları ve partililer katıldı.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası yaşanan gelişmelere değinerek, "1 Ekim'de yasama yılının başlangıcında hain ve katiller sürüsü olan PKK terör örgütüne ait 2 terörist, İçişleri Bakanlığımızı hedef alan hain bir terör saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıdan önce de Kayseri'de veteriner olan bir vatandaşımızı şehit edip, katletti. Birileri bu terör eylemi ile Türkiye'yi, girmiş olduğu bu kararlı yoldan döndürmek istedi. Ancak, başarılı olamadı. Şanlı ordumuz, PKK/YPG terör örgütüne ait Suriye'deki alanları meşru hedef saydı. 3'üncü taraf ülkelerin de bu terör örgütünün kontrol ettiği alanlardan uzaklaşması çağırısında bulundu" dedi.

        'AMERİKA'NIN SURİYE'DE Kİ VARLIĞI ÜLKEMİZ VE BEKAMIZ İÇİN TEHDİTTİR'

        Amerika'nın, Suriye'ye de yer alan YPG/PKK bölgelerine hava harekatı düzenleyen Türk SİHA'sını düşürmesine de tepki gösteren Özdemir, "Amerika'ya ait NATO kapsamında güya müttefik olduğumuz bu ülkeye ait savaş uçakları, teröristlere karşı mücadele veren ülkemize ait bir SİHA'yı düşürdü. Bu durumun hiç kuşku yoktur ki kabul edilir bir yanı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin orada verdiği mücadele meşru bir mücadeledir. Terör örgütlerine karşı hem Türkiye'yi hem bölgeyi hedef alan özünde de bütün insanlığın düşmanı olan ve bütün dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK terör örgütüne karşı verilen bir mücadeledir. Türkiye ile müttefik olduğunu iddia ediyorsa ABD, Amerikan askerlerinin bölgede ne işi var? Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de ki varlığı, Türkiye ve ülkemizin milli güvenliği için, bekamız için tehdit olduğu gerçeğini her zaman haykırmaktan geri durmayacağız. Varsın birileri bu hainlerle kol kola gezsinler. Türk milleti, vatandaşının hakkını hukukunu korumaya, kendi milli güvenliğini tesis etmeye yönelik kararlı duruşunu sergilemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

        'HERKES SUSSA, BİZ SUSMAYACAĞIZ'

        Amerika'nın İsrail-Hamas çatışması sonrası bölgeye donanma gemileri göndermesini de eleştiren Özdemir, "Çok sayıda sivil hedef alındı. 400 yıl Türk sancağı altında huzur altında yaşayan topraklar, bugün ne yazık ki kanla, zulümle ve gözyaşı ile anılmaktadır. İsrail'in eylemleri ciddi bir soykırıma dönüşmektedir. Bu durum insani bir durum değildir. Masum sivilleri hedef almak hiç bir insani yönle bağdaştırılamaz. İsrail'in gerçekleştirdiği zulümler karşısında her kes sussa, biz susmayacağız, biz durmayacağız. Mazlumların hakkını her koşulda savunmaya devam edeceğiz. Nerede bir zulüm varsa onun karşısında olacağız. Kimse kararlılığımızı yabana atmasın" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!

        Benzer Haberler

        AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı tamamlandı
        AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı tamamlandı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de konuştu:
        Talasgücü Belediyespor - Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü: 0-1
        Talasgücü Belediyespor - Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü: 0-1
        Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü
        Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü
        Üniversite öğrencileri, kültür yolu gezileriyle Kayseri'yi tanıyor
        Üniversite öğrencileri, kültür yolu gezileriyle Kayseri'yi tanıyor
        91 yaşındaki şair ve bestekar, yaşlılar korosunda
        91 yaşındaki şair ve bestekar, yaşlılar korosunda