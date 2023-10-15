MHP'li Özdemir: Amerika'nın, Suriye'deki varlığı Türkiye'nin bekası için tehdittir MİLLİYETÇİ HareketPartisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Amerika'nın Suriye'de Türk SİHA'sını düşürmesine tepki göstererek, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığı, Türkiye ve ülkemizin milli güvenliği için, bekamız için tehdit olduğu gerçeğini her zaman haykırmaktan geri durmayacağız. Varsın birileri bu hainlerle kol kola gezsinler. Türk milleti, vatandaşının hakkını hukukunu korumaya, kendi milli güvenliğini tesis etmeye yönelik kararlı duruşunu sergilemeye devam edecektir" dedi.

MİLLİYETÇİ HareketPartisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Amerika'nın Suriye'de Türk SİHA'sını düşürmesine tepki göstererek, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığı, Türkiye ve ülkemizin milli güvenliği için, bekamız için tehdit olduğu gerçeğini her zaman haykırmaktan geri durmayacağız. Varsın birileri bu hainlerle kol kola gezsinler. Türk milleti, vatandaşının hakkını hukukunu korumaya, kendi milli güvenliğini tesis etmeye yönelik kararlı duruşunu sergilemeye devam edecektir" dedi.

MHP'nin Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kahramanmaraş teşkilatlarının katılımı ile Kayseri´de yapıldı. Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç ile bölge milletvekilleri, MYK üyeleri ve bölgedeki belediye başkanları ile il başkanları ve partililer katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası yaşanan gelişmelere değinerek, "1 Ekim'de yasama yılının başlangıcında hain ve katiller sürüsü olan PKK terör örgütüne ait 2 terörist, İçişleri Bakanlığımızı hedef alan hain bir terör saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıdan önce de Kayseri'de veteriner olan bir vatandaşımızı şehit edip, katletti. Birileri bu terör eylemi ile Türkiye'yi, girmiş olduğu bu kararlı yoldan döndürmek istedi. Ancak, başarılı olamadı. Şanlı ordumuz, PKK/YPG terör örgütüne ait Suriye'deki alanları meşru hedef saydı. 3'üncü taraf ülkelerin de bu terör örgütünün kontrol ettiği alanlardan uzaklaşması çağırısında bulundu" dedi.

'AMERİKA'NIN SURİYE'DE Kİ VARLIĞI ÜLKEMİZ VE BEKAMIZ İÇİN TEHDİTTİR'

Amerika'nın, Suriye'ye de yer alan YPG/PKK bölgelerine hava harekatı düzenleyen Türk SİHA'sını düşürmesine de tepki gösteren Özdemir, "Amerika'ya ait NATO kapsamında güya müttefik olduğumuz bu ülkeye ait savaş uçakları, teröristlere karşı mücadele veren ülkemize ait bir SİHA'yı düşürdü. Bu durumun hiç kuşku yoktur ki kabul edilir bir yanı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin orada verdiği mücadele meşru bir mücadeledir. Terör örgütlerine karşı hem Türkiye'yi hem bölgeyi hedef alan özünde de bütün insanlığın düşmanı olan ve bütün dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK terör örgütüne karşı verilen bir mücadeledir. Türkiye ile müttefik olduğunu iddia ediyorsa ABD, Amerikan askerlerinin bölgede ne işi var? Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de ki varlığı, Türkiye ve ülkemizin milli güvenliği için, bekamız için tehdit olduğu gerçeğini her zaman haykırmaktan geri durmayacağız. Varsın birileri bu hainlerle kol kola gezsinler. Türk milleti, vatandaşının hakkını hukukunu korumaya, kendi milli güvenliğini tesis etmeye yönelik kararlı duruşunu sergilemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'HERKES SUSSA, BİZ SUSMAYACAĞIZ'

Amerika'nın İsrail-Hamas çatışması sonrası bölgeye donanma gemileri göndermesini de eleştiren Özdemir, "Çok sayıda sivil hedef alındı. 400 yıl Türk sancağı altında huzur altında yaşayan topraklar, bugün ne yazık ki kanla, zulümle ve gözyaşı ile anılmaktadır. İsrail'in eylemleri ciddi bir soykırıma dönüşmektedir. Bu durum insani bir durum değildir. Masum sivilleri hedef almak hiç bir insani yönle bağdaştırılamaz. İsrail'in gerçekleştirdiği zulümler karşısında her kes sussa, biz susmayacağız, biz durmayacağız. Mazlumların hakkını her koşulda savunmaya devam edeceğiz. Nerede bir zulüm varsa onun karşısında olacağız. Kimse kararlılığımızı yabana atmasın" diye konuştu.