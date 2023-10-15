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        Kayseri'de apartmanın sığınağında çıkan yangında 1'i bebek 8 kişi dumandan etkilendi

        KAYSERİ'de5 katlı binanın sığınağında çocukların gazete kağıtlarını yakarak çıkardığı iddia edilen yangın sonucu binada bulunan 1'i bebek 8 kişi dumandan etkilendi. Binayı saran duman nedeniyle mahsur kalanlar merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edilirken, yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 21:09 Güncelleme: 15.10.2023 - 21:10
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        Kayseri'de apartmanın sığınağında çıkan yangında 1'i bebek 8 kişi dumandan etkilendi
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        KAYSERİ'de5 katlı binanın sığınağında çocukların gazete kağıtlarını yakarak çıkardığı iddia edilen yangın sonucu binada bulunan 1'i bebek 8 kişi dumandan etkilendi. Binayı saran duman nedeniyle mahsur kalanlar merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edilirken, yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

        Melikgazi  ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Atılgan Sokak'taki 5 katlı binanın sığınağında saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, sığınaktaki kullanılmayan eşyalar, çocuklar tarafından gazete kağıtlarının yakılması sonucu alev aldı. Yangın ile birlikte yayılan duman kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada bulunan aralarında 1'i bebek 8 kişi dumandan etkilendi. Binada mahsir kalanlar itfaiyenin merdivenli aracıyla tahliye edildi. Yangın ise ekiplerin yoğun müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Bina sakinlerinden Mustafa Ecevit, "Binanın alt katında yangın çıkmış. Nedenini bilmiyoruz. Dumandan dışarı çıkamadık. İtfaiye geldi ve duman hafifleyince dışarı çıktık" dedi.

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