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        Kayseri'de kamyonun altında kalan engelli Kemal öldü

        KAYSERİ'deakülü sandalyesi ile hafriyat kamyonunun altında kalan bedensel engelli Kemal Af (28), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:35
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        Kayseri'de kamyonun altında kalan engelli Kemal öldü
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        KAYSERİ'deakülü sandalyesi ile hafriyat kamyonunun altında kalan bedensel engelli Kemal Af (28), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Akülü sandalyesi ile yolun karşısına geçmek isteyen bedensel engelli Kemal Af, Ahmet E. (58) yönetimindeki 38 ZD 822 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Af'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen gencin annesi ise sinir krizi geçirdi. Kemal Af´ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, şoför Ahmet E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

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